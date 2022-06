ENTREVISTA | Monreal: “Me ha costado la mitad de mi vida fundar Morena. No me iré”

El Senador Ricardo Monreal afirmó en entrevista con SinEmbargo Al Aire que la diferencia de opiniones dentro de Morena es parte de la universalidad que existe en el partido, sin embargo, dijo, esto no significa que deba de abandonar sus ideas y principios.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de Morena en el Senado, rechazó las acusaciones y señalamientos que existen dentro del movimiento de querer acabar con la unidad que hay dentro de la Cuarta Transformación y aseguró que no dejará al partido, al que dedicó la mitad de su vida para fundar.

“¿Por qué seguir en Morena?, porque soy fundador, ¿por qué seguir en Morena? Porque tengo 25 años luchando en procesos democráticos, ¿por qué seguir en Morena?, porque tengo 25 años luchando con el cambio de régimen, ¿por qué seguir en Morena? porque creo que era necesaria la transición política, ¿por qué seguir en Morena?, porque me ha costado la mitad de mi vida fundar Morena, soy fundador, fui perseguido políticamente, me inventaron expedientes en mi contra, me persiguieron, me pisotearon, cómo no voy a querer a Morena, me siento bien en Morena”, dijo el Senador en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Ricardo Monreal afirmó que la diferencia de opiniones dentro del partido guinda es parte de la universalidad que existe en Morena, sin embargo, dijo, esto no significa que deba de abandonar sus ideas y principios, ya que, sostuvo, quienes han integrado desde un principio el movimiento lo impulsaron con ese objetivo de pluralidad.

“Que algunos dirigentes no coincida conmigo es parte del movimiento y parte de lo que está pasando en la universalidad de Morena, pero no por ello voy a abandonar, mis ideas y principios porque quienes fundamos Morena lo hicimos con ese propósito, democracia, combate a la corrupción, cambio de régimen, incluso erradicar al México de un solo hombre, eso lo hicimos en morena, por qué no seguir luchando”.

Monreal rechazó los señalamientos que lo acusan de provocar que Morena haya perdido elecciones, como la del 2021 en la Ciudad de México, y recordó que él, a diferencia de otros personajes, nunca ha perdido en los comicios en los que ha participado de manera directa.

“Nunca he perdido una elección, estuve de responsable en los 16 estados, si eso fuera gané 14, eso es falso […] Ni estoy enojado con Morena, ni menos con sus militantes que son los que me han llevado al poder, simplemente tengo diferencias, puntos de vista diferentes”.

Este lunes, Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, aseguró también en SinEmbargo Al Aire que el Senador Monreal trataba de “ensuciar” la unidad dentro de Morena al decir que no fue invitado al evento del domingo pasado en Toluca, Estado de México.

“Fue invitado, decir que no fue invitado o fue excluido, perdón, pero es faltar a la verdad. Me parece que más bien, él debe recapacitar cuáles son sus posturas porque fue invitado, yo públicamente, como Secretaria General del partido, le tiendo la mano, él ha formado parte importante de lo que se ha construido, pero ahora decir que fue excluido falta a la verdad […] Insisto, creo que decir que no se le invitó o fue excluido pues no es lo correcto porque insinúa que nosotros mismos provocamos división”, dijo Hernández en entrevista con Los Periodistas.

Morena realizó este domingo una Asamblea Informativa en la ciudad de Toluca, convocada por el presidente del partido, Mario Delgado, con miras a la renovación de la gubernatura en la entidad mexiquense, en 2023, y a la Presidencia de la República, en 2024.

En el evento estuvieron presentes los tres principales aspirantes a suceder al Presidente López Obrador: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el Canciller Marcelo Ebrard; y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El gran ausente fue precisamente Monreal.

Ante esta situación, el Senador explicó que no fue invitado al llamado “desayuno de la unidad” e indicó que solo recibió una llamada de Mario Delgado, quien le pidió que convidara a todos los miembros de la bancada al evento del domingo.

“No fui invitado al desayuno de la unidad que se desarrolló de las 9 a las 11 de la mañana. Sí me habló Mario Delgado para correrme la cortesía de que fuera el conducto de invitar a senadoras y senadores al acto masivo a desarrollarse a las 11 de la mañana, pero no fui convocado al desayuno porque me han platicado los que asistieron que ahí se definió la ruta al 2023 y al 2024 y ahí estaba quien dio toda la ruta, no era el presidente del partido, el Secretario de Gobernación le dicen, todo lo que se dijo ahí seguramente se va a saber porque quizá por eso no quisieron que fuera”.

Ricardo Monreal reconoció que el no ser invitado al desayuno del pasado domingo pudo causarle incomodidad y al mismo tiempo reiteró que no avala que las encuestas sean utilizadas como el método de selección de candidatos dentro de Morena, por lo que llamó a buscar nuevos mecanismos de selección que refuercen la confianza política dentro de la institución.

“Está bien, no fui convocado, no fui invitado y acepto que quizás me resulte incómodo porque yo no hubiera estado de acuerdo con las encuestas, ustedes saben que yo no avalo las encuestas que hace el partido, no estoy conforme, no estoy de acuerdo, al contrario he pugnado por democratizar Morena, buscar mecanismos innovadores de selección de candidatos, que permitan mantener la confianza y la fuerza política en una institución como la nuestra y no perdernos, extraviarnos sobre lo que nos dio origen en la conformación de este gran movimiento social”.

Al ser cuestionado sobre si su manera de pensar y la diferencia de ideas con Morena podrían generar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pueda sentirse incómodo, Ricardo Monreal dijo que no busca crear ningún tipo de conflicto con el mandatario y aseguró que nunca lo confrontaría.

“Yo he sido siempre autónomo en mi opinión y yo no creo que perturbe o moleste frontalmente al Presidente. Yo no creo en las encuestas porque soy víctima de ellas, yo no creo en las encuestas que hace el partido porque no tienen transparencia, yo no creo en el mensaje único, yo no creo en eso, si por algo formé Morena es porque nos queríamos alejar de ese tipo de practicas que lastimaron la democracia, yo sigo siendo congruente, no quiero confrontarme con el Presidente, nunca lo voy a hacer, pero tengo una opinión distinta”.

APOYO A SANDRA CUEVAS

Respecto a los señalamientos que lo acusan de haber influido de manera directa en la derrota de Morena en la Ciudad de México, y sobre todo en la Alcaldía Cuauhtémoc, en 2021 al operar a favor de la actual Alcaldesa Sandra Cuevas, Ricardo Monreal rechazó que fuera así y afirmó que él no es responsable de la elección de candidatos.

“Sandra es amiga mía, la estimo, por cierto, no la han dejado trabajar, ya están de nuevo queriéndola expulsar o inhabilitar”.

A pregunta expresa de Alejandro Páez sobre si la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es la responsable de “no dejarla trabajar”, el Senador dijo que no podía afirmar este señalamiento.

“El gobierno, porque no sé si sea Claudia Sheinbaum, no me atrevo a tanto, pero no la han dejado trabajar”.

El líder de Morena en el Senado dijo que él no fue el responsable de la derrota en las urnas en diversas alcaldías de la Ciudad de México en 2021 e indicó que suele dársele más poder del que en realidad tiene.

“Yo no soy el responsable de haber elegido a los candidatos, yo no soy el responsable de la estrategia de la Ciudad de México, yo no soy el responsable de haber seleccionado y excluido, yo no soy el responsable de eso, no puedo admitir de ninguna manera eso, aquí nada más hay un responsable, es el partido y el gobierno, esa intriga palaciega caló hasta el fondo y esa intriga palaciega es la que se usa constantemente”.

Finalmente, Ricardo Monreal reafirmó su compromiso y lealtad con Morena y el Presidente López Obrador, pues recordó, desde el Senado se han aprobado la gran mayorías de iniciativas propuestas por el mandatario.

“Yo he sido leal a Morena, tan he sido leal a Morena que todas las reformas y leyes que me han enviado han salido en el Senado, todas las iniciativas que le han interesado al Presidente así como nombramientos han salido con diálogo, con apertura, incluso por unanimidad muchos de ellos”.