Liverpool ficha a la joya uruguaya Darwin Núñez; sería el más caro de su historia

Inglaterra, 14 de junio (AP).- Liverpool se ha llevado a otro jugador que brillaba en la liga portuguesa para reforzar su delantera, con el delantero uruguayo Darwin Núñez aterrizando en Anfield procedente de Benfica por un monto inicial de 75 millones de euros (78 millones de dólares).

El club inglés oficial el traspaso el martes.

La adquisición de Núñez se concreta seis meses después que el extremo colombiano Luis Díaz llegó procedente de Porto, el clásico rival de Benfica, y encandiló con Liverpool durante la segunda mitad de la temporada.

Se presume que Núñez será titular en el ataque de Liverpool ante la posible salida de Sadio Mané, cuyo nombre está en la órbita del Bayern Múnich.

Liverpool respondió de inmediato al fichaje de Erling Haaland, otro de los delanteros más letales en Europa, con el campeón inglés Manchester City. La adquisición del atacante noruego se oficializó el lunes.

Núñez quizá no tenga el mismo cartel de Haaland, pero fue un prolífico romperredes con Benfica. Firmó 34 tantos en 41 partidos la pasada temporada, incluyendo dos ante Liverpool en la Liga de Campeones.

En un escueto comunicado al mercado bursátil portugués, Benfica informó el lunes que el monto de la transferencia podría aumentar a 100 millones de euros (104 millones de dólares) en base a variables.

Podría ser el fichaje más caro de la historia de los Reds, por encima de las 75 millones de libras (100 millones de dólares) que se pagaron por el defensor Virgil van Dijk en 2018.

Dueño de una buena técnica y espigado para el juego aéreo, Núñez aportará otra dimensión a la delantera de Liverpool, que ha dependido de la movilidad del grupo de atacantes conformado por Mohamed Salah, Mané, Roberto Firmino, Diogo Jota y Díaz — todos de menor estatura.

