Netflix revela las primeras FOTOS de la película Pinocho de Guillermo del Toro

El cineasta mexicano dio a conocer las primeras imágenes de su nueva película basada en el clásico de Disney para la plataforma de streaming Netflix.

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 14 de junio (ASMéxico).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro reveló las primeras imágenes de Pinocho, entrega en la que ha estado trabajando desde hace tiempo y que tendrá un enfoque diferente al que le dio Disney, pues sabemos que el estilo del premiado productor es bastante excéntrico y le gusta jugar con la imaginación de las personas, así como con su miedo.

Fue la revista Vanity Fair quien reveló las primeras imágenes de Pinocho, después de hablar con Guillermo del Toro, quien mencionó que hay vínculos entre Pinocho y Frankenstein, debido a que ambos fueron creados por personas. Asimismo, dijo que quiere que esta entrega buscará dar otro mensaje.

El famoso cineasta mexicano dijo ser fan de Disney, aspecto que lo hizo anhelar trabajar en esta nueva entrega que tendrá el objetivo principal de que encontrarse con uno mismo, no solo obedecer a las demás personas, sino realmente identificar cada quien qué es lo bueno, lo malo y lo que funciona el mundo que te rodea.

“La obediencia ciega no es una virtud. La virtud que tiene Pinocho es la de desobedecer. En un momento en que todos los demás se comportan como marionetas, él no lo hace. Esas son las cosas interesantes, para mí. No quiero volver a contar la misma historia. Quiero contarlo a mi manera y en la forma en que entiendo el mundo”, dijo Guillermo del Toro en la entrevista.

Destacó que Pinochop está hecho en la animación 2D, dibujada a mano, y espera que les guste mucho a las personas que muy pronto podrán disfrutarla a través de la plataforma de Netflix, la cual, cada vez parece hacerse más famosa, debido a que tiene la capacidad de llegar a cualquier parte del mundo, mientras ofrece contenido de calidad.

PRIMERAS IMÁGENES DE LA PELÍCULA

En las imágenes dadas a conocer se puede observar cómo serán los personajes de Pepe Grillo, Pinocho y Geppetto, así como el que parece ser el villano de la historia. Hay que señalar que fue en 2018 que Netflix anunció el nuevo proyecto y que sería el cineasta el encargado de dirigirla.

