VIDEO: El actor Eduardo Yáñez desmiente a revista y asegura que no sufre de Parkinson

Después de que una revista de farándula famosa de México escribiera un artículo sobre Eduardo Yáñez y un supuesto diagnóstico de Parkinson, el propio actor desmintió la información asegurando que se encuentra bien.

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 14 de junio (ASMéxico).- El actor de telenovelas Eduardo Yáñez desmintió muy molesto haber sido diagnosticado con Parkinson, después de que una revista de farándula muy famosa en México publicara un artículo en el que una fuente cercana al artista aseguró que tenía dicha enfermedad y por lo que estaba temeroso de que lo echaran de trabajar.

De acuerdo con una publicación de Tv Notas, la supuesta fuente menciona que a mediado del año pasado, Eduardo Yáñez comenzó a sufrir de algunos temblores. Por algunos días dejó pasar esta situación, sin embargo, al agudizarse el problema tuvo que presentarse ante los médicos, quienes le dijeron que sufría de Parkinson.

Debido a la enfermedad, el actor estaba muy preocupado, ya que probablemente tendría problemas para realizar su trabajo, que es la fuente de sus ingresos. “Está en la etapa uno, donde los síntomas son leves y generalmente no interfieren con las actividades diarias; el temblor y dificultad de movimiento son de un solo lado del cuerpo y hay cambios en la postura, la marcha y las expresiones faciales”, abría dicho la fuente.

Sin embargo, todo lo que dijo ese supuesto informante fue una total mentira, la cual dejó muy claro el actor que ha participado en telenovelas como Destilando amor, Fuego en la sangre y Corazón salvaje. Obviamente estas mentiras ocasionaron la molestia del actor, pues es una enfermedad muy difícil de llevar.

ESTO FUE LO QUE DIJO EL ACTOR

A través de su cuenta de Instagram, Eduardo Yáñez dijo que él no sufría de mal de Párkinson y que muestra todo su respeto a todos quienes, si tienen esta enfermedad, ya que no es nada fácil. Destacó que una nota de estas desea lo peor hacia él, pues este trastorno es crónico y una de las más difíciles que una persona puede tener.

“Yo no estoy enfermo de mal de Parkinson, con todo respeto a todos lo que sí lo sufren, yo sigo que quien saca una nota de esta naturaleza, pues te desea lo peor, así que, aunque mi mamá me dijo que nunca tuviera represalias, pero pues chin… madre, y me encuntro muy bien y afortunadamente trabajando”, dijo el actor, que se encontraba en el set de grabación.

