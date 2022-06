¿Quién es The Spot, el nuevo villano de Spider-Man: Cruzando el Multiverso?

Sony Pictures dio a conocer el nuevo villano que formará parte de Spider-Man: Cruzando el Multiveros; la primera parte de la cinta llegará a los cines el 2 de junio de 2023 y la segunda parte en el 2024.

MADRID, 14 de junio (EuropaPress).- Cuando aún falta más de un año para su estreno, Sony Pictures ya ha revelado al nuevo villano al que se enfrentará Miles Morales en Spider-Man: Cruzando el Multiverso. Se trata de The Spot (El Punto) y tras el primer vistazo la pregunta que se hacen ahora los fans es la de cómo encaja este nuevo enemigo y cuáles son sus poderes.

Si hay algo precisamente, por lo que es conocido el trepamuros es por su extensa galería de pintorescos villanos. Y ha sido durante el Festival de Cine de Animación de Annecy donde el estudio ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter al que será el gran antagonista en la cinta de animación protagonizada por Miles Morales.

Y es que, como puede verse en la imagen publicada por Sony, este estrambótico personaje parece tener todo su cuerpo cubierto por portales interdimensionales. De hecho, Sony lo ha descrito como su enemigo más formidable hasta el momento y todo apunta a que jugará un papel determinante en la trama del filme.

Conoce a La Mancha, el enemigo más formidable de Miles Morales hasta ahora. 🕳 Míralo en acción en Spider-Man: Across the #SpiderVerse, próximamente en cines. pic.twitter.com/vshIRmX17j — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) June 13, 2022

Claro que la descripción del personaje realizada por el estudio parece ir en consonancia con su homólogo en las grapas, el cual fue creado por Al Milgrom y Herb Trimpe en 1984 para la colección de The Spectacular Spider-Man y cuya identidad real era la de Jonathan Ohnn. Un científico que mientras trabajaba para Wilson Fisk, intentó replicar los poderes del inseparable compañero de Daga, Capa, cuyo manto es un portal a la Dimensión Oscura.

Inesperadamente, sus esfuerzos no salieron como tenía previsto y terminó generando una puerta a otra dimensión, la cual alberga una cantidad ilimitada de agujeros negros más pequeños por los que fue absorbido. Y aunque fue capaz de regresar, lo hizo transformado por completo.

TRANSFORMACIÓN Y PODERES

Viendo como su físico había experimentado un cambio radical y que los pórticos dimensionales se habían adherido a su piel, se percató de que no solo era capaz de controlarlos. Ohnn también era capaz deformar el espacio o atacar desde múltiples lugares y al mismo tiempo e incluso, de unirlos para crear un portal más grande.

Y a pesar de que no tenga una fuerza sobrehumana, o de otras excepcionales habilidades, no es un enemigo al que haya que subestimar. No hay que olvidar que, al adquirir sus poderes, se enfrentó a Spider-Man y la Gata Negra, así como posteriormente, ha lidiado con otros héroes de la talla de Daredevil o Wolverine.

Dada la naturaleza multiversal de este villano, cuyos portales son capaces de enviarlo allí a donde quiera ir, así como para teletransportar objetos y personas, y la descripción que ha hecho Sony Pictures del mismo, es lógico pensar que será un adversario a la altura del Spider-Man de Miles Morales.

En cualquier caso, para ver de lo que es realmente capaz este villano con sus poderes, los fans deberán esperar al 2 de junio de 2023, cuando llegue a los cines, Spider-Man: Cruzando el Multiverso parte 1, mientras que la segunda entrega de la saga se lanzará el 29 de marzo de 2024.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press