The Hives libera el segundo sencillo de su nuevo álbum a meses del Corona Capital

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- La agrupación sueca The Hives estrenó “Countdown to Shutdown”, el segundo sencillo de su próximo álbum de estudio titulado “The Death Of Randy Fitzsimmons”.

Junto al tema, The Hives lanzaron el videoclip del mismo en el que se puede observar a los integrantes de la banda asomarse desde el exterior de unas puertas de cristal que van del suelo al techo de una sofocante oficina corporativa, donde se encuentra una agrupación de godínez tocando “Countdown to Shutdown”.

“¿La cuenta atrás para el colapso financiero? ¿La cuenta atrás para la borrachera de fin de semana que estabas esperando? ¿La cuenta atrás para tu campeonato deportivo favorito? […] Es un temazo versátil para todas tus necesidades de rock veraniego. Aproximadamente un 37% más efectivo que el competidor más cercano y seguro que ayudará a tus resultados del Q2 y Q3. Cómpralo ahora y verás cómo suben las acciones”, expresó sobre el tema Pelle Almqvist, líder de la agrupación, en un comunicado

A “Countdown to Shutdown” se suma “Bogus Operandi”, el primer sencillo que la agrupación dio a conocer de “The Death Of Randy Fitzsimmons”, su sexto álbum de estudio luego de una década sin música nueva.

“The Death Of Randy Fitzsimmons”, que llegará a plataformas de streaming el próximo agosto, estará compuesto por doce temas producidos por Patrik Berger, quien ha trabajado con artistas de la talla de Lana Del Rey, Robyn y Charli XCX.

Sobre “The Death Of Randy Fitzsimmons”, Pelle Almqvist, líder de The Hives, adelantó a través de un comunicado que en este álbum “no hay madurez ni nada de esa mierda porque ¿quién quiere rock’n’roll maduro?”

Como parte de la promoción de este material, la banda originaria de Fagersta, Suecia, regresará a México para presentarse en el primer día de actividades de la décimo tercera edición del festival Corona Capital, que se llevará a cabo los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódoromo Hermanos Rodríguez.

A continuación compartimos el tracklist de “The Death Of Randy Fitzsimmons”:

1. Bogus Operandi

2. Trapdoor Solution

3. Countdown To Shutdown

4. Rigor Mortis Radio

5. Stick Up

6. Smoke & Mirrors

7. Crash Into The Weekend

8. Two Kinds Of Trouble

9. The Way The Story Goes

10. The Bomb

11. What Did I Ever Do To You?

12. Step Out Of The Way