AMLO habló con 5 ministros para que la GN quedara en la Sedena: “con dos no pude”

El mandatario recordó también que después de la votación del proyecto, la Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, intentó negociar con el Gobierno para modificar la resolución.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que habló con cinco ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar convencerlos de que votaran en contra de la invalidación de la transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

López Obrador admitió que hubo dos ministros con los que no “pudo”, pues los tachó de “hipócritas”, ya que ambos se comprometieron a apoyar su la adscripción de la GN a la Sedena, sin embargo, votaron por la inconstitucionalidad. Se refería a Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos-Fajat, dos de los cuatro que él propuso para llegar al máximo tribunal.

“Por eso son unos reverendos hipócritas, además de corruptos, hipócritas, cretinos, pero presentan, porque el propósito es que no avancemos, entonces presentan el recurso de inconstitucionalidad y a mí me preocupa porque nos ha costado mucho crear la Guardia Nacional”, dijo.

“Meten el recurso para declarar inconstitucional y yo le dije ahora sí me voy a meter porque esto es importantísimo. […] Hablo con cinco: con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los cuatro votos”, relató. “Uno por uno. No saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos, para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco, y pues con dos no pude”, confesó el Jefe del Ejecutivo federal. El mandatario recordó que después de la votación del proyecto, la Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, intentó negociar con el Gobierno para modificar la resolución. El pasado 21 de abril, tres días después de la resolución de la Corte, el Presidente reveló que rompió comunicaciones con la SCJN, luego de que la Ministra presidenta buscara negociar las fechas para la entrada en vigor del traspaso de regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, un hecho sin precedentes en la política mexicana moderna.

Cuestionado sobre cómo acatará la decisión de la Corte con respecto a la GN, el mandatario mexicano aseguró: “No se puede acatar, porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, se arrepintieron, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después”.

¡LA AUDACIA! AMLO revela en plena mañanera que habló con 5 ministros de la #SCJN, para intentar que votaran en contra de declarar inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a Sedena. "De esos 5, hubo 2 que no me hicieron caso. No pude. Hipócritas", dijo pic.twitter.com/6vt193Mpz2 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 14, 2023

“Entonces, cuando se dieron cuenta, ya querían que entrara en vigor en un año. No, querían negociación. Todavía la [Ministra] presidenta, la señora [Norma] Piña, le dijo a Rosa Icela [Rodríguez]: ‘Oye, cómo vas a a estar tú en contra si a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional, si tú sales ganando’. Fíjense. Rosa Icela le contestó: ‘No, sino es un asunto mío, es un asunto que tiene que ver con el buen funcionamiento de la seguridad’. Pero la señora tentándola: ‘¿Por qué estás tú preocupada si tú vas a manejar la Guardia Nacional?’. Eso después, y luego: ‘No, vamos a buscar la forma para que el cambio se dé dentro de un año o dos años, hasta que termine el Gobierno’. No, no, no queremos componendas, no queremos ese tipo de acuerdos”, contó.

El pasado 18 de abril, la Suprema Corte declaró como inconstitucional e inválida la transferencia operativa y administrativa de la GN a la Sedena.

Con ocho votos a favor y tres en contra del proyecto elaborado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el pleno del máximo tribunal del país consideró que el decreto para poner al nuevo cuerpo policiaco bajo el mando del Ejército mexicano viola el Artículo 21 de la Constitución.

En ese apartado constitucional, se establece que se trata de una corporación de carácter civil, adherida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Asimismo, la Ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, defendió la decisión al afirmar que el Artículo 21 constitucional es claro en su párrafo décimo que decir que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

El pasado 11 de abril, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso al pleno de la SCJN la declaración de inconstitucionalidad de la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, tal como se había aprobado en septiembre de 2022, en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias y activistas que la consideraron un avance en el proceso de militarización en México.

De acuerdo con la información, el proyecto de Alcántara Carrancá planteó invalidar el Artículo 29, fracción XVI, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), “que faculta al Ejército a ejercer dicho control de la corporación policiaca”.

“Resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el Decreto impugnado, a través de los artículos analizados en este apartado”, comentó en su decreto.

La reforma, impulsada por López Obrador, permitía a la Sedena asumir el control operativo de la Guardia Nacional, la cual había había sido manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde su creación en 2019.

Especialistas y opositores consideran que la reforma viola la Constitución, que establece que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, y han anunciado que ejercerán acciones legales para detenerla.

Durante su mandato, el Presidente ha asignado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de algunas de las obras emblemáticas de su Gobierno como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país, así como el manejo de las aduanas y algunos aeropuertos, lo que ha llevado a algunos analistas y opositores a acusar al mandatario de militarizar al país.

-Con información de AP