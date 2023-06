Fatma Samoura renuncia como Secretaria General de la FIFA luego de 7 años en el cargo

Por Graham Dunbar

Ginebra, 14 de junio (AP).— La Secretaria General de la FIFA Fatma Samoura dejará el cargo tras siete años en los que ejerció como la mujer de mayor perfil en el mundo del futbol, anunció el miércoles el ente rector.

Samoura se mantendrá en funciones durante la Copa Mundial femenina que se disputará en Australia y Nueva Zelanda a partir del 20 de julio y dimitirá a fines de 2023, dijo la FIFA.

La senegalesa de 60 años trabajó previamente en las Naciones Unidas. Su contratación hace siete años, pocos después que Gianni Infantino fue elegido como presidente de la FIFA, generó sorpresa.

Rompió barreras al convertirse en la primera mujer, la primera persona afrodescendiente, primera musulmana y primera no europea en el puesto de Secretaria General.

