EU investiga posible contaminación de hepatitis A en fresas cultivadas en México

Los Ángeles, 14 de junio (LaOpinión).- Ante la advertencia de que la Mezcla DayBreak, que incluye fresas orgánicas congeladas cultivadas en México y que pueden tener el potencial de estar contaminadas con Hepatitis, Wawona Frozen Foods, Inc. emitió un retiro voluntario de bolsas grandes de frutas congeladas que se vendieron en las tiendas Costco Wholesale en cinco estados.

Según la compañía, el retiro incluye paquetes de cuatro libras de Wawona Frozen Foods Organic DayBreak Blend que se distribuyeron desde el 15 de abril de 2022 hasta el 26 de junio de 2022.

Los productos afectados se enviaron a ubicaciones de Costco en Arizona, California, Colorado, Utah y Washington.

Wawona Frozen Foods Voluntarily Recalls Organic Daybreak Blend Processed and Sold in 2022 Due to Possible Health Risk https://t.co/BkdRzRYfnS pic.twitter.com/lDxrVum84o

— U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) June 12, 2023