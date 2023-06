Yeidckol no puede participar en encuesta; los nombres ya se definieron: Mario Delgado

El líder morenista aclaró que el Consejo Nacional aprobó un acuerdo, por unanimidad, con nombres y apellidos, por lo que hizo un llamado a la legisladora Yeidckol a no impugnar y romper la unidad.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dejó fuera las aspiraciones presidenciales de la Diputada Yeidckol Polevnsky al aclarar que el acuerdo del Consejo Nacional establece invitar solamente a los cuatro morenistas ya posicionados.

Luego de que la legisladora morenista se sumara a los aspirantes de Morena que participarán en el proceso interno para elegir al candidato o candidata del partido en la elección presidencial de 2024, el líder del partido afirmó que no es posible.

“Es que fue a invitación del Consejo Nacional quienes podían participar, entonces no se puede”, señaló Delgado.

“El domingo hubo un acuerdo muy claro con nombres y apellidos. Los cuatro aspirantes que están participando es a invitación del Consejo Nacional, más un lugar para el Verde y un lugar para el PT, que ellos tendrán como partido que ratificar a quiénes enviarán a este proceso”, detalló.

Aunque el líder de Morena no abundó más sobre los argumentos sólidos para no aceptar el registro de la Diputada Polevnsky, quien ya había solicitado licencia y podría acudir al Tribunal Electoral, le hizo un llamado a no generar división en el partido.

“Ojalá no lo impugnen porque todos tenemos que ser corresponsables de la construcción de la unidad y todos queremos que este proceso histórico que ha iniciado nuestro Presidente nos dure muchos años. Ya lo hicimos, es responsabilidad de todas y todos”.

Para Mario Delgado, la ruta ya fue marcada por el máximo órgano de decisión de Morena y aprobada por unanimidad, por lo que ya no es posible cambiarla, insistió.

La Diputada Yeidckol Polevnsky se había sumado ayer como la segunda mujer que participaría en el proceso de Morena, frente a cinco hombres, incluyendo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

#EnVivo🔴| Conferencia de Prensa Hoy se registra nuestro compañero @m_ebrard como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la #4T a nivel nacional. #ContinuidadConCambiohttps://t.co/rnYXT14mwt — Mario Delgado (@mario_delgado) June 14, 2023

“Pido licencia al cargo porque muchos militantes así me lo han pedido. Quiero participar en la encuesta para lograr el cargo de Coordinador de la Defensa de la Transformación, soy fundadora de Morena y he luchado y caminado de lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo”, dijo desde la tribuna.

La legisladora, quien antes asumió la presidencia de Morena cuando el Presidente inició su campaña presidencial, aseguró estar decidida a luchar por esa transformación, donde debe haber más mujeres, razón por la que participaría y recorrería el País los próximos meses.

Hasta entonces, se tenía confirmado que Yeidckol se separará de la curul a partir del viernes 16 de junio, en punto de las 16:00 horas, momento en el que será libre para poder comenzar la campaña interna.