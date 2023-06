El clavadista Diego Balleza entra a OnlyFans; busca recursos para ir a París 2024

Por Carlos Rodríguez

Ciudad de México, 14 de junio (AP) — Como un destacado clavadista desde hace varios años, Diego Balleza está acostumbrado a utilizar pequeños trajes de baño y a mostrar su cuerpo.

Ahora, desesperado por la falta de recursos económicos para prepararse hacia Juegos Olímpicos de París 2024, el mexicano está dando un salto a una plataforma distinta en la que también luce poca ropa: OnlyFans.

Balleza es uno de varios atletas mexicanos que se han visto afectados por el conflicto entre World Aquatics (la Federación Internacional de Natación) y dirigentes del deporte nacional que desde enero suspendieron becas a todos los deportistas acuáticos.

World Aquatics suspendió al presidente de la Federación Mexicana, Kiril Todorov, y nombró a una comisión para hacerse cargo mientras se realizaban nuevas elecciones. Todorov fue acusado por presuntamente desviar recursos.

Pero Ana Guevara, dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el organismo que controla el presupuesto federal para el deporte, se negó a reconocer a la comisión a pesar de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó la decisión.

Guevara, quien ganó una medalla de plata en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, suspendió becas a deportistas acuáticos que quedaron sin dinero para su preparación y tuvieron que buscar formas de mantenerse conseguir recursos.

Balleza, cuarto en saltos sincronizados en plataforma en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, eligió ingresar a OnlyFans, un sitio donde creadores de contenido, muchos de esos explícito.

“Se me ocurrió abrirlo porque uno siempre busca recursos, yo mantengo mi casa y a mi mamá. Lo tengo desde hace dos meses y medio y ahí puedes subir lo que quieras, es contenido válido”, dijo Balleza en una entrevista con The Associated Press. “Estoy contento las personas que me han tocado son muy buenas y respetuosas, espero que sigan así”.