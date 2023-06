BCS: Hallan a 2 estadounidenses muertos en un hotel; FGE indaga intoxicación por gas

Paramédicos recibieron el reporte de dos personas que estaban inconscientes en su habitación; sin embargo, al momento de llegar, ambos habían fallecido.

Cabo San Lucas, México, 14 de junio (AP).— La policía de una comunidad costera mexicana de Baja California informó el miércoles del hallazgo de dos estadounidenses muertos en su habitación de hotel. La Fiscalía ya investiga el suceso que, se sospecha, pudo deberse a una intoxicación por gas.

La policía indicó que las muertes se produjeron en la comunidad de El Pescadero el martes. La localidad se encuentra entre Todos Santos y el centro turístico de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur.

Funcionarios estadounidenses admitieron estar al tanto del caso pero dijeron que no podían hacer comentarios al respecto por cuestiones de privacidad.

Según la policía local, los paramédicos recibieron el martes información de que los estadounidenses estaban inconscientes en su habitación y cuando llegaron ya estaban muertos. La línea de investigación abierta por la Fiscalía apunta a inhalación de gas como causa de la muerte.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

No es la primera vez que tienen lugar en México intoxicamientos letales por monóxido de carbono u otros gases debido a calentadores de agua o cocinas que están en áreas mal ventiladas o tienen fugas.

En octubre, tres ciudadanos estadounidenses fueron hallados muertos en un apartamento alquilado en Ciudad de México. También se atribuyó el suceso a la inhalación de gas.

La policía de la capital informó en ese momento de que se localizó a las tres personas sin signos vitales el 30 de octubre en un barrio de lujo. Al parecer, habían alquilado la vivienda para una breve visita. Las autopsias indican que los dos hombres y la mujer murieron intoxicados por monóxido de carbono.

En México, a menudo faltan instalaciones adecuadas de tuberías de gas, respiraderos y dispositivos de monitoreo.

En 2018, una fuga de gas en un calentador de agua causó la muerte de una pareja estadounidense y sus dos hijos en la ciudad turística de Tulum, al sur de Playa del Carmen. Una inspección reveló que el calentador del condominio alquilado tenía una fuga de gas. Según la Fiscalía, la fuga de gas pudo deberse a la falta de mantenimiento o a la antigüedad del aparato.

En 2010, la explosión de una tubería de gas mal instalada en un hotel de Playa del Carmen mató a cinco turistas canadienses y dos mexicanos. En ese caso, los fiscales dijeron que la tubería de gas, aparentemente destinada a alimentar una unidad de calefacción de la piscina, no estaba correctamente instalada ni con el debido mantenimiento.