La cerveza más vendida en EU ahora es mexicana; Modelo quita primer lugar a Bud Light

Por Dee-Ann Durbin

Ciudad de México, 14 de junio (AP) – Después de más de dos décadas como la cerveza más vendida de Estados Unidos, Bud Light ha caído al segundo lugar.

La lager mexicana Modelo Especial rebasó a Bud Light en ventas al por menor en Estados Unidos durante el mes que terminó el 3 de junio, según datos de Nielsen analizados por Bump Williams Consulting. Modelo controló el 8.4 por ciento de las ventas en tiendas de alimentos, minisúpers y licorerías; Bud Light cayó al 7.3 por ciento.

Las ventas de Bud Light comenzaron a caer a principios de abril, cuando los críticos se molestaron porque la cervecería le envió una lata conmemorativa a la influencer transgénero Dylan Mulvaney y prometieron boicotear la marca. Bud Light también ha enfrentado la desaprobación de los seguidores de Mulvaney, quienes piensan que la compañía no hizo lo suficiente para apoyarla.

Dave Williams, vicepresidente de análisis y visión de Bump Williams, dijo que Bud Light ha sido la cerveza más vendida en Estados Unidos desde 2001, y aún podría mantener su corona este año. Destacó que la porción de mercado de Bud Light en lo que va del año es de nueve por ciento y aún supera el ocho por ciento de Modelo. Además, el volumen de ventas de Bud Light sigue siendo mayor.

Pero Modelo parece tener una ventaja, puesto que sus ventas en dólares aumentan en porcentajes de doble dígito cada semana. El mes pasado lanzó una nueva cerveza light, Modelo Oro, la cual también está atrayendo interés en la marca.

Las cifras al por menor no incluyen las ventas en bares y restaurantes, las cuales son más difíciles de monitorear, y Bud Light superaba por mucho a Modelo en ese tipo de establecimientos hasta antes de abril. Pero David Steinman, vicepresidente y editor ejecutivo de Beer Marketer’s Insights, dijo que las ventas de

Modelo en bares y restaurantes han ido en rápido aumento, y se cree que las ventas de Bud Light en bares y restaurantes sufrieron un golpe mucho más fuerte que en las tiendas de alimentos.

Las ventas al por menor de Bud Light en Estados Unidos cayeron 24 por ciento en la semana que terminó el 3 de junio, mientras que las de Modelo Especial subieron un 12 por ciento, según Dave Williams.

Scott Scanlon, un vicepresidente ejecutivo en la empresa consultora Circana que se enfoca en el mercado del alcohol, dijo que las importaciones de cervezas como Modelo y Corona desde México han sido los puntos más positivos en un mercado cervecero estadounidense que ha permanecido estancado durante años.

Cuando Modelo ingresó al mercado estadounidense en la década de 1990, se anunciaba principalmente a consumidores hispanos, dijo Scanlon. Comenzó su campaña publicitaria en inglés en 2015 y desde entonces ha ampliado su base de consumidores de manera significativa. Es particularmente popular entre los jóvenes, que prefieren su sabor más fuerte, añadió Scanlon.

Scanlon dijo que Modelo ya es la marca más vendida en mercados como Los Ángeles y Chicago, pero que aún podría tener mucho margen de crecimiento en la costa este.

