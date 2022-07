Exempleado de la CIA es condenado por la mayor filtración de la agencia en WikiLeaks

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS).- Un exempleado de la CIA ha sido condenado este miércoles por llevar a cabo la mayor filtración de datos clasificados en la historia de la agencia a WikiLeaks.

Joshua Schulte —acusado de entregar datos clasificados a WikiLeaks en 2016— ha sido declarado culpable de recopilar y transmitir ilegalmente información de defensa nacional y de obstruir una investigación criminal y un procedimiento del gran jurado, entre otros cargos, tal y como ha informado la cadena estadounidense CNN.

Schulte había trabajado como ingeniero informático dentro del Centro de Inteligencia Cibernética de la CIA, y creó herramientas cibernéticas que podían captar datos de los ordenadores sin ser detectados. Un juicio anterior terminó con un jurado en desacuerdo en 2020.

El exempleado de la CIA tenía acceso a “algunas de las herramientas cibernéticas de recopilación de inteligencia más valiosas del país, utilizadas para luchar contra las organizaciones terroristas y otras influencias malignas en todo el mundo”, ha explicado en un comunicado el Fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, tal y como ha informado el citado medio.

BREAKING: Alleged WikiLeaks #Vault7 whistleblower Joshua Schulte found guilty on all counts

In response to the embarrassing #Vault7 publication, Trump CIA director Mike Pompeo instructed the CIA to work out how to assassinate Julian Assange #SchulteTrial pic.twitter.com/BUcvrpyowq

— WikiLeaks (@wikileaks) July 13, 2022