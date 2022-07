Acoso e insultos hacia la comunidad LGBT abundan en redes sociales, reporta GLAAD

Por Amanda Seitz

WASHINGTON, 14 de julio (AP).— Las redes sociales como Facebook y TikTok no bloquean los mensajes de odio y las amenazas a los usuarios LGBTQ, de acuerdo con un informe emitido por el grupo promotor de los derechos GLAAD.

Estos se encuentran entre los usuarios más vulnerables del internet: la mayoría de los LGBTQ dicen que han encontrado mensajes o comentarios amenazantes cuando recorren las redes. Pero no está claro cómo las redes como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube manejan esas amenazas.

Según el informe de GLAAD, en lugar de proteger a los usuarios, las empresas tecnológicas ocultan la información acerca de cómo responden a los ataques y revelan escasos detalles acerca de la frecuencia con la que borran mensajes o bloquean cuentas que contienen mensajes de odio o acoso a los usuarios LGBTQ.

Peter Sapinsky, un músico gay que dice haber sufrido acoso en el sector de apuestas online, envió a The Associated Press imágenes de docenas de mensajes que ha enviado a YouTube acerca de usuarios y videos que emiten insultos racistas y homófobos. Dijo que YouTube respondió a apenas unos pocos mensajes.

The GLAAD report is thorough. It gives social media platforms a score based on how well they implementing specific best-practices that human rights organizations have laid out for protecting LGBTQ+ people's safety and rights online. Here's the full report: https://t.co/DnY9PcWJfE pic.twitter.com/F8kvu2nv0f

— Evan Greer (@evan_greer) July 13, 2022