En tiempo real: El dólar vale más que el euro. La moneda europa a $0.99

Por Carjuan Cruz

Ciudad de México, 14 de julio (Investing.com). – Este jueves, el dólar acaba de superar al y ahora vale más que la moneda europea que ahora cotiza en 0.9976 dólares, después de una depreciación de casi uno por ciento hoy. El dólar no valía más que el euro desde el año 2002.

El euro y el dólar han caído desde que comenzó el año hasta ahora 15 por ciento, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzara a aplicar una política monetaria mucho más agresiva para controlar la inflación y se diera al mismo tiempo la invasión rusa a Ucrania, desatando una crisis energética global.

La guerra presionó aún más los precios, que ya venían subiendo de manera acelerada por una oferta que todavía no se recuperaba de la pandemia, con cadenas de suministros golpeadas y escasa mano de obra.

Speech by Governor Waller on the economic outlook: https://t.co/z58r13ejh8

— Federal Reserve (@federalreserve) July 14, 2022