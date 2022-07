Sauron se hace presente en nuevo tráiler de la serie Los Anillos de Poder

La nueva serie basada en el mundo de El Señor de los Anillos llegará a la plataforma de streaming de Amazon el próximo 2 de septiembre.

MADRID, 14 de julio (EuropaPress).- La épica se desata en el segundo tráiler de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la serie de Amazon Prime Video que se estrenará el próximo 2 de septiembre y que llevará a la pequeña pantalla las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Una ficción que, ambientada miles de años antes de lo relatado por J.R.R. Tolkien en la Trilogía del Anillo, relatará el surgimiento de Sauron y su ascenso como temible Señor Oscuro.

“El enemigo sigue ahí fuera. Ahora la cuestión es dónde. Tú no has visto lo que yo he visto”, asegura convencida Galadriel en el avance después de que Elron le pida que deponga su espada sin ser consciente de que un nuevo peligro les acecha. La amenaza en cuestión no parece ser otra que Sauron, como vaticinan los colores rojos y naranjas que tiñen las fugaces escenas de la brutal lucha contra el villano que está tejiendo sus oscuras redes de muerte y fuego por la Tierra Media.

Como el tráiler muestra, parece que el cometido de Galadriel en la ambiciosa ficción de Prime Video será el de convencer a todos a su alrededor de que no se confien, ya que la maldad de Sauron se cierne lentamente sobre la Tierra Media.

“Los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la tierra. Será el fin no solo para nuestro pueblo, sino para todos los pueblos”, sentencia con expresión preocupada Gil-Galad, el Rey Supremo de los Elfos en la Tierra Media, en este adelanto que termina con cuatro pelosos, los ancestros de los Hobbits, caminando por una colina, evocando a Frodo, Sam, Merry y Pippin de la saga original.

“Este drama épico tiene lugar miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien y llevará a las audiencias a una era en la que fueron forjados grandes poderes, en la que reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, en la que héroes poco probables se pusieron a prueba, la esperanza pendía de los hilos más finos y una era en la que el villano más grande de todos los que salieron de la imaginación de Tolkien amenazaba con cubrir al mundo de oscuridad.

La serie empieza en una época de relativa paz y sigue a un reparto de personajes, tanto conocidos como nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, al impresionante reino insular de Númenor, o los lejanos confines del mapa, estos reinos y personajes construirán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido”, reza la sinopsis oficial de la producción.

La serie está liderada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay, y contará con la presencia de personajes como los mencionados elfos Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) y Gil-galad (Benjamin Walker), los pelosos Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Elanor “Nori” Brandyfoot (Markella Kavenagh), Poppy Proudfellow (Megan Richards) y Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry), los enanos Rey Durin III (Peter Mullan) y el príncipe Durin IV (Owain Arthur), el humano Halbrand (Charlie Vickers), el elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Córdova) y el misterioso personaje denominado El Extraño (Daniel Weyman).

