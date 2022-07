Desfile de Día de la Bastilla en Francia muestra apoyo a Ucrania por la invasión rusa

Por Jade Le Deley

París, 14 de julio (AP) — La guerra en Ucrania ha sacudido incluso el Día de la Bastilla, un poderoso evento político, histórico y simbólico en Francia.

Francia celebró su feriado Día Nacional el jueves con el desfile de miles de tropas francesas por la avenida de los Campos Elíseos junto a aliados de Europa del Este. El tradicional desfile también incluyó aviones de combate, vehículos militares y un dron en una actuación que exhibió el poderío de Francia, y sus esfuerzos militares para apoyar a Ucrania.

La apertura del desfile del Día de la Bastilla de este año fue diseñada para demostrar el compromiso de Francia con la OTAN y con los aliados europeos más afectados por la guerra tras la invasión rusa de Ucrania que inició hace 20 semanas.

La guerre a ressurgi sur notre continent. Nous nous sommes adaptés. En mer, notamment en Méditerranée orientale, dans les airs, notamment dans les pays baltes, et sur terre en Roumanie et en Estonie. Nos armées sont réactives, exemplaires et reconnues par nos Alliés. pic.twitter.com/9fnR0Bd1mw

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2022