Hillary Clinton y su hija entrevistarán a celebridades para Gutsy de Apple TV+

NUEVA YORK, 14 de julio (AP).- Hillary Rodham Clinton y su hija, Chelsea, entrevistarán a figuras como Kim Kardashian, Megan Thee Stallion y Gloria Steinem para una serie que se estrenará en dos meses.

Apple TV+ dijo el jueves que Gutsy debutará en el servicio de streaming el 9 de septiembre.

“Únete a @Hillary Clinton y @ChelseaClinton en un viaje para conocer mujeres pioneras como @KimKardashian, @TeeStallion, @JaneGoodallInst, @GloriaSteinem, @SoyWandaSykes, @AmySchumer, @goldiehawn, @mariska, y más. #Gutsy se transmite el 9 de septiembre”, expresó la plataforma de streaming.

Join @HillaryClinton and @ChelseaClinton on a journey to meet trailblazing women like @KimKardashian, @TheeStallion, @JaneGoodallInst, @GloriaSteinem, @IamWandaSykes, @AmySchumer, @GoldieHawn, @Mariska, and more. #Gutsy streams September 9 pic.twitter.com/R7Mekg7uYi

