Black Panther 2: Wakanda Forever anuncia la salida de uno de los actores

MADRID, 14 de julio (EuropaPress).- La muerte de Chadwick Boseman en 2020 dejó en el aire el futuro de Black Panther, cuya secuela, Black Panther: Wakanda Forever, llegará a los cines el próximo 11 de noviembre. Por si la ausencia del protagonista no fuera suficiente, se ha confirmado que Daniel Kaluuya no volverá a interpretar a W’Kabi en la segunda cinta.

Jacqueline Coley, periodista de Rotten Tomatoes, entrevistó a Kaluuya y confirmó su salida de la saga de Marvel. “Últimas noticias. Acabo de salir de mi entrevista sobre ¡Nop! con Daniel Kaluuya, no repetirá su papel en Black Panther 2 debido a sus conflictos de calendario con ¡Nop!”, reveló.

Si bien Kaluuya no estará en Black Panther: Wakanda Forever, queda por ver si Marvel ha elegido a otro actor para reemplazarlo en el rol de W’Kabi o si el personaje no aparecerá en el filme.

Anteriormente Kaluuya ya dejó caer que su participación no estaba asegurada. “No tengo ni idea de si participaré. Si hablo con Ryan Coogler, no le voy a decir ‘hombre, ponme en la película’. Está viviendo su vida y trabajando duro. Lo que sea que necesite la historia, ¿sabes? Esa primera película fue un gran momento para nosotros”, confesó en una entrevista con Jemele Hill.

Tras conocerse la noticia de su salida, los fans han compartido sus reacciones en Twitter. “Mierda, esto va de mal en peor”, se quejó un usuario. “Un poco triste que Daniel Kaluulya no esté en Black Panther: Wakanda Forever, fue uno de los destacados en la película”, reza otra publicación.

“Todo este tiempo pensé que él estaba filmando Black Panther: Wakanda Forever, pero, vaya, la película no será lo mismo sin los personajes principales”, lamentó un tuitero. “Esto es un fastidio”, expuso otro fan.

“Oh, me encanta Daniel Kaluuya. Aún así quiero ver ¡Nop!, pero hubiera sido genial verlo de regreso en el Universo Cinematográfico Marvel”, se puede leer en otro tuit.

All this time, I thought he was filming #BlackPantherWakandaForever, but wow, the film won't be the same without the main characters in it. https://t.co/BtiEulhctB

