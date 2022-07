“Decían que no había forma de dialogar”: Embajador de EU defiende cercanía con AMLO

Ken Salazar fue criticado por presuntamente ceder en la defensa de los intereses de su país por su relación con el Presidente mexicano.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, defendió que la buena relación que tiene con el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refleja en su libertad para interceder a favor de empresas estadounidenses y para establecer compromisos futuros.

Luego de que el Presidente López Obrador terminó su visita oficial en Washington, el Embajador estadounidense aseguró en una conferencia en el Wilson Center, que su cercanía con el mandatario mexicano le ha permitido expresarle en privado su desacuerdo en diversos temas.

“Cuando el Presidente [Joe] Biden me pidió ser el Embajador de EU en México, todos, incluidos los Embajadores más recientes allí, dijeron que no había forma de que pudiéramos tener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador, que él no quería tratar con EU”, dijo Salazar.

Sin embargo, el diplomático estadounidense dijo que su trabajo era tratar de entender a dónde iba el Presidente de México para tratar de promover los intereses de EU, “y eso ha sucedido, en parte, porque he establecido una buena relación con AMLO”.

El Presidente @lopezobrador_ y el Secretario de Agricultura @SecVilsack hablaron sobre formas de mejorar la relación agrícola más dinámica del mundo. Con más de 61 mil millones de comercio bilateral al año, el comercio 🇺🇸🇲🇽lleva alimentos sanos a todas nuestras mesas. pic.twitter.com/zed3zI3a1n — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) July 13, 2022

Ken Salazar, quien se enfrentró la semana pasada a duras criticas por parte de algunos funcionarios anónimos de EU declaradas al diario The New York Times, negó que coincida en todo con López Obrador y que haya asumido su visión de las cosas, pues hay ideas que no comparte con él, las cuales le ha hecho saber.

“Cuando hace esas críticas, no estoy de acuerdo con ellas. Y así se lo digo al Presidente [López Obrador]. Y hay otros mucho otros temas en los que puedes decirle que está equivocado. Y lo he hecho y lo seguiré haciendo”, dijo Salazar al ser cuestionado.

“Me limitaré a señalarles los compromisos climáticos de energía y energía renovable que ha hecho el Presidente de México y su pueblo. Eso es promover los intereses de los EU y proteger al pueblo y a las empresas estadounidenses”, agregó.

Asimismo, justificó que su relación con el titular del Ejecutivo se puede ver en los compromisos de su país con el Gobierno de México, como el emitido tras la reunión el martes entre ambos Presidentes en la Casa Blanca: un plan para evitar el venteo de metano a la atmósfera en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Estoy optimista, es duro, la política es extremadamente dura” pero confió en que la relación entre los dos países sea beneficiosa y será posible una nueva realidad para ambas naciones.

El Embajador compartió que también fue por eso que logró que compañías estadounidenses con inversión en México como Kansas City Southern, Sempra o Invenergy, o empresas que tienen problemas importantes en el país, tengan una audiencia con López Obrador: “Y puedo ser su Embajador como su defensor”.

Tras las declaraciones de altos funcionarios de EU para The New York Times de que temen que la relación de Ken Salazar con el Presidente de México esté resultando “contraproducente y pueda ser un retroceso para los intereses de Washington en la región”, López Obrador defendió que es su amigo, “un hombre bueno que viene de abajo”.

El Presidente reaccionó a un texto de Natalie Kitroeff y Maria Abi-Habib que dice: “El Embajador ha retomado las afirmaciones ya desacreditadas del robo de las elecciones que el Presidente mexicano emplea para azuzar la desconfianza en la democracia del país; ha cuestionado la integridad de una organización anticorrupción financiada por Estados Unidos que desafió al Presidente [Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X. González]; y ha causado una tormenta política al dar la impresión de que apoya una transformación energética a la que se opuso el Gobierno de Estados Unidos y ha guardado silencio mientras López Obrador ataca sin cesar a los periodistas”.

The CEO dialogue between US and Mexico is a keystone to strengthening our economic relationship and supporting the #USMCA. Together government and business leaders can help our nations realize their economic potential. https://t.co/Om7RP1WInd — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) July 13, 2022

El Presidente López Obrador mostró su apoyo al Embajador estadounidense, y afirmó que antes una publicación como la de ese medio “era demoledor, tremendo”, pero “ya no”. Además, aseguró que “no tienen razón”. “Antes ya lo hemos dicho, la calumnia cuando no mancha tiznaba, pero ahora no, aunque se trate del New York Times, el Washington Post“, agregó.

En ese sentido, el mandatario consideró que dicho reportaje podría ser por enojo de lo que dijo ayer sobre que habría que desmontar la Estatua de la Libertad, ubicada en Nueva York, si Estados Unidos no defendía a Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

“A lo mejor se enojaron [por lo de] ayer, aunque esto lo preparan con tiempo, lo de Assange, que eso es lo que debería estar haciendo el New York Times, defendiendo a Assange. Esa es la defensa de la libertad, pero eso no lo tocan, no es nota, como dicen aquí”.