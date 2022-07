“Es mejor de lo que esperaba”, afirma el creador de El juego del Calamar 2

MADRID, 14 de julio (EuropaPress).- Después de su estreno a finales de 2021 en Netflix, El juego del calamar se convirtió en una de las series más populares de la plataforma de streaming. Ya en junio de 2022 se confirmó la segunda entrega y ahora, tras sus 8 nominaciones a los Emmy, incluyendo mejor serie drama, guion y dirección, el creador de la mediática ficción asiática, Hwang Dong-hyuk, ha dado pistas sobre los nuevos capítulos.

“Tengo un esquema establecido. Tengo ya el borrador de un episodio completo de la segunda temporada con nuevos juegos y nuevos personajes. Me gusta. Creo que está bien. Es mejor de lo que esperaba”, declaró a E! News.

El autor ya dio algunos detalles de la trama el pasado mes de junio. “Gi-hun (Lee Jung-jae) vuelve. El Líder (Lee Byung-hun) vuelve. La temporada 2 está en camino. El hombre con traje del ddakji (Gong Yoo) puede que vuelva”, adelantó en un comunicado. “También conoceréis al novio de Young-hee, Cheol-su. Únete a nosotros para una nueva ronda”, agregó, refiriéndose a la enorme muñeca del juego Luz roja, luz verde.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM

