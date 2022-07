“Hagan lo que hagan Salinas o Peña, el Edomex irá por el cambio”: Higinio Martínez

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Morena resultará vencedor en 2023 en las elecciones de Gobernador del Estado de México sin importar lo que hagan los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto —acusados de entrometerse en este proceso— para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no pierda el poder en la entidad, afirmó el Senador Higinio Martínez, uno de los aspirantes morenistas para esta contienda.

Higinio Martínez, exalcalde de Texcoco, aseguró que varios aspirantes de la oposición, entre ellos Enrique Vargas del Villar, quien apunta a ser el candidato de la coalición Va por México en la entidad, se han reunido en Madrid, España, con Peña Nieto para recibir su aprobación de cara a las elecciones del próximo año en la entidad, pero en el caso del panista fue regresado con el Gobernador Alfredo del Mazo.

“Peña Nieto y Salinas de Gortari no quieren perder el Estado de México, van a hacer todo lo posible para no perderlo. No sólo Enrique Vargas (fue verlo), tenemos conocimiento de que varios priistas van a visitar a Peña Nieto a Madrid como si él les fuera a resolver el problema que hoy tienen que es el rechazo de la gente a ellos […] Ni yendo a bailar a Madrid van a ganar”, dijo el legislador en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.