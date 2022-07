NL: Niña de 13 años fallece tras intentarse suicidar debido a acoso de sus compañeros

Andrea y una de sus amigas ya habían sido amenazadas previamente por los otros estudiantes de la escuela, quienes la acosaban continuamente en el plantel al grado que la joven se intentó suicidar.

Los Ángeles, 14 de julio (La Opinión).– Una niña de 13 años pasó varios días en un hospital hasta que murió por las heridas que se provocó, ya que intentó suicidarse luego de recibir amenazas por parte de sus compañeros de la escuela y el constante bullying que vivía todos los días dentro del colegio en Nuevo León.

La menor de edad, que sólo fue identificada como Andrea, asistía a la Escuela Secundaria Técnica Número 13 “José María Paras”, ubicada en la ciudad de Monterrey en Nuevo León. Según el informe de una de sus primas, Yudith, la jovencita era acosada constantemente por otros alumnos, además la tenían amenazada de que la lastimarían.

La información recopilada por el diario Excelsior, informó que el pasado 4 de julio, Andrea no resistió el bullying que en algunas ocasiones ya eran físicos, porque la golpeaban, y decidió quitarse la vida, pero en su intentó solo se hizo serias heridas, por lo que tuvieron que trasladarla de inmediato a un hospital.

Luego de días de sufrimiento para intentar salvar su vida, la menor de edad perdió la batalla y murió. El terrible momento fue compartido por su prima Yudith a través de sus redes sociales con el objetivo de que los directivos de la escuela secundaria hagan algo con respecto a los estudiantes que acosan a otros alumnos.

Asimismo, alertó que una amiga de Andrea también sufría de los mismo problemas y constantes golpizas, para que puedan detenerlos antes de que tomé la misma decisión de quitarse la vida como Andrea.

El padre de la adolescente fallecida, Daniel, compartió con el mismo diario, que un tiempo atrás, el grupo de acosadores grafitearon su casa con una señal particular, pero en ese tiempo no le tomaron importancia, pues no sabían quiénes habían sido o de lo que se trataba.

La amiga de la jovencita también detalló que les enviaron fotos de pistolas y navajas en donde las tenían amedrentadas para que se cuidaran porque sino iban a pagar las consecuencias. Además, ya personal de la institución tenía conocimiento al respecto, porque en una ocasión tuvieron que acompañar a las dos niñas a sus casas por el miedo que cada una tenía de ser atacadas.

La noticia de la muerte de Andrea, estremeció a la comunicad y exigen a la escuela que investigue quienes son los alumnos que están cometiendo estos actos y que ya provocaron el deceso de una estudiante.

El suicidio de Andrea ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, quien acudió a la escuela a recabar información para realizar lo necesario y proceder legalmente en contra de las personas que provocaron la muerte.

