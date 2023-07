El líder de MC no define ruta al 24, pero convoca a la cúpula a reunirse con Alfaro

El Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano abrió las puertas al diálogo para la elección de 2024. La reunión de trabajo de agosto será coordinada por el Senador jalisciense Clemente Castañeda.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– Dante Delgado, presidente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), confirmó una reunión en agosto para revisar su posición frente a las elecciones del 2024, la cual estará integrada por varios liderazgos del partido, incluido el Gobernador Enrique Alfaro.

“Acordamos tener una comisión especial que pueda dialogar plenamente con nuestro amigo el Gobernador Enrique Alfaro”, dijo al salir del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano.

–¿El diálogo incluye la alianza? –se le cuestionó.

–El diálogo incluye que se tendrán que llevar puntos de vista de todos los actores que estaremos presentes –respondió.

El dirigente de MC también dijo que aunque el partido ya había acordado competir solos en 2024 “ello no significa que no tengamos mecanismos que permitan llevar adelante ejercicios de diálogo permanente”.

Con este anunció, el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano abrió las puertas al diálogo para la elección de 2024. La reunión de trabajo de agosto será coordinada por el Senador jalisciense Clemente Castañeda.

“Una reunión con el Gobernador Enrique Alfaro, en la que participemos el Gobernador Samuel García, quien me ha manifestado su aquiescencia; la presidenta del Consejo Nacional, la senadora Verónica Delgadillo; los alcaldes de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y de Guadalajara, Pablo Lemus; los coordinadores parlamentarios, el Senador Clemente Castañeda y el Diputado Jorge Álvarez Máynez”, expresó el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Dante Delgado no define ruta al 24, pero convoca a la cúpula a reunirse con Alfaro pic.twitter.com/YSVHK0KKer — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) July 14, 2023

“Con el ruego muy especial a nuestro amigo y gran ex dirigente nacional de MC, el senador Clemente Castañeda, asuma el compromiso de comunicarle al gobernador Alfaro esta determinación y adicionalmente, rogarle, concilie las agendas de todos y en especial la de nuestros gobernadores para que al regreso de vacaciones podamos tener un primer encuentro que nos permita actuar en la unidad, que permitirá a MC ganar la presidencia de la República”, agregó el Senador.

Aunque a diferencia de Dante Delgado el Gobernador Enrique Alfaro y el Senador Clemente Castañeda han planteado la posibilidad de discutir su la alianza con Va por México, esta tarde el dirigente negó división.

“Absolutamente no hay división del partido, hay puntos de vista no siempre coincidentes, por lo demás hemos tenido un diálogo excelentísimo en el Consejo Nacional, todos los acuerdos fueron aprobados por unanimidad”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre si a MC le gusta como candidata la Senadora Xóchitl Gálvez, Delgado no respondió, sólo reiteró la importancia de que en la selección de la persona que represente al Frente Amplio se cumplan los procedimientos que plantearon.

“Si son íntegros deben cumplir con el procedimiento que ellos mismos plantearon”, dijo.

“Ella [Xóchitl Gálvez], mi amiga Beatriz Paredes, mi amigo Miguel Ángel Mancera, Santiago Creel y todos los que se inscriban merecen consideración y respeto de todos empezando por las organizaciones que dicen, si esto es diferente es una falta de respeto a toda la sociedad”, agregó.

Previo a esta reunión de MC, el Senador Clemente Castañeda ya había expresado la necesidad de que el partido abriera las puertas al debate de cara al 2024. Luego, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó la falta de diálogo interno en el partido.

Castañeda celebró que Movimiento Ciudadano esté abierto al diálogo y a un ejercicio de debate interno para reflexionar su posición de cara a la elección de 2024.

“Cuando un proyecto como el nuestro, crece todos los días, lo acompañan siempre nuevos retos. La política no se trata de que no haya diferencias, se trata de procesarlas adecuadamente y con altura de miras. Yo reconozco a nuestro coordinador nacional, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, es el político más experimentado de México. Si tuviéramos un par de Dantes Delgados más, este país sería otro”, dijo Clemente.

Celebro que nuestro Movimiento esté abierto al diálogo y a un ejercicio de debate interno para reflexionar nuestra posición de cara a la elección de 2024. pic.twitter.com/w5vaAqysZY — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) July 14, 2023

Al término del encuentro con militantes que se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México, la Senadora Patricia Mercado dijo que la reunión buscará lograr un acuerdo rumbo a 2024 y mantener la unidad.

Previo al Consejo Nacional, la Senadora explicó a SinEmbargo que “no está dicha la última palabra” con respecto al rumbo que tomará MC de cara a 2024.

“Yo le apuesto a la posibilidad de que no hay una división, sino que hay una discusión muy seria y finalmente se tomen decisiones”, dijo en entrevista el pasado martes.

Previo al Consejo Nacional, la Senadora Patricia Mercado explicó a la reportera de este medio, Dulce Olvera, que “no está dicha la última palabra” con respecto al rumbo que tomará MC de cara a 2024.

“Yo le apuesto a la posibilidad de que no hay una división, sino que hay una discusión muy seria y finalmente se tomen decisiones”, dijo en entrevista la legisladora el pasado martes.

LOS ROCES DE ALFARO CON DIRIGENCIA DE MC

El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez expresó esta semana diferencias con la cúpula de MC en la ruta rumbo a 2024, sobre todo con las alianzas con otros partidos políticos, lo que provocó que este viernes no asistiera a una reunión convocada por el partido.

La ruptura entre Alfaro y Dante marcó un panorama adverso en el Consejo Nacional, aunque finalmente el líder de MC cedió y se acordó un diálogo en agosto.

La pugna entre ir en solitario en las elecciones de 2024 —para las cuales el dirigente nacional Delgado ya anunció que podría postularse a sí mismo— o avalar una alianza se desató cuando, tras el levante en popularidad para que la panista Xóchitl Gálvez sea la abanderada de Va por México, el coordinador de los senadores emecistas Clemente Castañeda, visto como el “delfín” de Alfaro a sucederlo en Jalisco, declaró a medios que no descartaba, siendo ella la candidata, replantear el sumarse a este proyecto.

A su voz se sumó precisamente la de Enrique Alfaro, quien a la par anunció que no buscaría la candidatura presidencial por parte de Movimiento Ciudadano. Días después, también advirtió que no acudirá al Consejo Nacional.

Si bien el Gobernador ha forjado el apoyo emecista en Jalisco, que es el bastión más grande que tiene al haber aportado uno de cada tres votos que recibió en el 2021, las últimas grandes elecciones en las que participó al no haber postulado candidatos para la gubernatura del Estado de México ni Coahuila.

DIFERENCIAS ENTRE MC NACIONAL Y EL “GRUPO JALISCO”

Es justo esta estrategia la que ha planteado Delgado y que ha alzado cuestionamientos de analistas sobre si ignorar la invitación de Va por México no implicará un rompimiento total con sus bases más fuertes en Jalisco.

Si bien las invitaciones por parte de Va por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD), no han faltado y ha habido una insistencia del bloque opositor para que se sume Dante Delgado al proyecto, éste ha reiterado que con Alejandro “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente dirigentes de estos partidos, no irá “ni a la esquina”. A nivel local, MC Jalisco tiene claro que no formará una alianza con el PRI y PAN.

Mensaje para Jalisco y para México:https://t.co/NydVaPDbEw — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 7, 2023

Alfaro igualmente externó, en un video difundido el pasado viernes, que su partido no estaba listo para presentarse como una tercer vía que puede competir por su cuenta y por lo tanto debería de ser “el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor”.

En encuestas, Movimiento Ciudadano ronda alrededor de 5.2 puntos porcentuales en preferencia electoral, de acuerdo con los reportes más recientes de Mitofsky y Massive Caller. Aún sumando esto a los 30.4 puntos de preferencia que tiene PAN-PRI-PRD según esta última encuestadora, queda por debajo de los 45.4 puntos que tiene Morena-PT.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.