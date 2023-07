EU: Hombre recibe 15 años de cárcel tras organizar viaje donde murieron 13 migrantes

Por Julie Watson

San Diego, 14 de julio (AP).— Un Juez federal sentenció el jueves a un hombre a 15 años de cárcel por coordinar un viaje en el que más de una veintena de migrantes fueron amontonados en una camioneta Ford Expedition que se estrelló contra un tractocamión, causando la muerte de 13 personas en las afueras de una localidad del desierto de California.

Jose Cruz Noguez se declaró culpable este año de los cargos derivados del accidente ocurrido el 2 de marzo de 2021 cerca de Holtville, a unos 200 kilómetros (125 millas) al este de San Diego. Fue uno de los choques de carretera más mortíferos en los que hayan estado involucrados migrantes introducidos ilegalmente a Estados Unidos.

Cruz Noguez también admitió haber intentado que los sobrevivientes le pagaran el viaje de contrabando, dijeron los fiscales. Ni Cruz Noguez ni su abogado pudieron ser localizados para que comentaran.

Cruz Noguez organizó que la Ford Expedition y una camioneta GMC Yukon fueran modificadas, retirándoles los asientos de los pasajeros para poder apilar a las personas, según la Fiscalía. A continuación, condujo por la ruta ubicada al norte de la frontera para asegurarse de que no hubiera agentes policiales en la zona.

#NEW: The U.S. Attorney’s office for the Southern District of California has filed charges against Jose Cruz Noguez for organizing a smuggling attempt which led to the death of 13 people in the #Holtville crash earlier this month. pic.twitter.com/qOfjmmGqS1

— Adonis Albright (@AdonisAlbright) March 30, 2021