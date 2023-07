A Leonor su novio la tiró del 3er piso. Sobrevivió, hay pruebas... Fiscalía no actúa

A un año del intento de feminicidio contra Leonor Uribe, su familia pidió que la Fiscalía del Estado de México avance en las investigaciones y exigió que las autoridades hagan justicia por el caso.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– La madrugada del 10 de julio de 2022, Leonor Uribe, de 19 años, vivió un intento de feminicidio a manos de su entonces pareja Carlos, de 26 años. Él la agredió físicamente y la arrojó de un tercer piso, por lo que ella sufrió una fractura de cráneo, mandíbula, de fémur, y murió por unos instantes. A pesar de todas las pruebas que la familia ha presentado ante la Fiscalía del Estado de México, donde ocurrieron los hechos, la investigación no ha avanzado.

“Llegaron de la fiesta, y este tipo trató de abusar de ella, o abusó de ella, porque ahora ya mi niña ni siquiera habla, o habla muy despacito”, dijo el padre de Leonor, Jaime Uribe Cortés, en entrevista para Café y Noticias, transmitido por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. “Me dice, ‘Fue Carlos, me violó, me golpeó hasta que se cansó, me subió, pedí auxilio por la ventana y me empujó'”.

Tras las agresiones, la familia levantó la denuncia y se abrió una carpeta de investigación, pero a un año de que Leonor fue remitida al hospital gravemente herida, sigue sin avances, mientras que su expareja camina por las calles del Estado de México.

“Yo pido justicia. Las autoridades realmente trabajan muy despacio; hacen su trabajo, pero trabajan muy despacio y la verdad, no se vale. La demanda ya está desde hace unos días es un año y siempre les faltan pruebas, que le falta este exámenes, a todo le ponen pretexto”, expresó el señor Jaime.

Además de las lesiones de las cuales Leonor sigue recuperándose a la fecha, el señor Jaime indicó que la vida de toda su familia ha cambiado a raíz del intento de feminicidio, pues han tenido afectaciones psicológicas y tuvieron que adaptar su vida cotidiana para poder asistir a las necesidades de su hija, quien no puede valerse por sí misma.

“Nunca imaginé estar en esta situación. Yo me imaginé que mi hija iba a ser una doctora, una persona exitosa”, lamentó el padre, al recordar que su hija estaba preparándose para ingresar a la universidad y estudiar Medicina. “Yo pensé que iba a vivir en un país de maravillas, pero vive un infierno, y su infierno es una cama y lo único que pide es justicia”.

Actualmente, el Estado de México tiene Alerta de Violencia de Género por feminicidio y desaparición de mujeres y niñas en la entidad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo del año en curso se han registrado 42 presuntos feminicidios en dicho estado, la cifra más alta en todo el país. A esto se suman 133 homicidios dolosos y 113 homicidios culposos de mujeres.

“Yo no quiero perder más tiempo con el Gobierno, que si un año más, otros meses más. Yo quiero que en este momento se le detenga, y no quiero saber por este comunicado que las autoridades dijeron ‘Otro más, no voy a hacer nada’, y luego esta persona ataque a alguien más y le dañó porque no hicieron caso a lo que yo les decía”, concluyó Uribe.

Para conocer completa la entrevista, puedes verla en nuestro canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, dando click aquí.

Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/perlavelazquez