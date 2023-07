Djokovic avanza a la final de Wimbledon y ahora busca agigantar su histórico récord

Madrid, 14 de julio (Europa Press).– El tenista serbio Novak Djokovic ha alcanzado este viernes la final del torneo de Wimbledon, tercer “Grand Slam” de la temporada y único sobre hierba, después de superar en semifinales al italiano Jannik Sinner (6-3, 6-4, 7-6(4)), y ya espera al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev para buscar su octavo título en Londres.

En su novena final en el All England Club y la número 35 en “grandes”, Djokovic tratará de entrar en el Olimpo del tenis mundial con su 24º “Grand Slam”, solo un mes después de convertirse en el hombre con más títulos de esta categoría en Roland Garros al desempatar con Rafa Nadal (22).

En una nueva cita en la pista central, el balcánico se defendió de dos bolas de break en contra en el juego inicial antes de romper en el siguiente, un golpe que resultó suficiente para adjudicarse la manga, donde, salvo ese momento, Sinner mostró un juego inmaculado.

El número dos del mundo volvió a quebrar el servicio del transalpino en el tercer juego del segundo set, justo antes de que el juez de silla parase un punto por un grito del serbio, que fue penalizado. A pesar de todo, mantuvo la calma para llevarse un nuevo parcial.

La igualdad marcó también la tercera manga, donde Djokovic desaprovechó tres pelotas de quiebre con 1-1 antes de neutralizar también dos bolas de set para Sinner con 5-4. Todo tuvo que resolverse en el “tie-break”, en el que el balcánico hizo valer su experiencia para cerrar la contienda en dos horas y 47 minutos de juego.

