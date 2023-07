“Mujeres tienen voz para defender sus ideas”: Sheinbaum tras críticas por entrevista

Ayer se dio a conocer un video en el que Sheinbaum se molestó con un periodista de Tabasco luego de que éste le cuestionara sobre los espectaculares y publicidad desplegado en distintos puntos del país.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, explicó que reaccionó a una entrevista hace unos días luego de que considerara que las preguntas del periodista se tornaron “agresivas”.

Fue a través de una publicación de Twitter que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México comentó que “las mujeres tienen voz“; “sabemos usarla para defender nuestras ideas”, expuso.

“Por ahí circula un video de una entrevista que me hicieron en Tabasco. (…) A nadie debe extrañar que sea firme. Firme en mis ideales. Firme en mis convicciones. Firme en mi forma de gobernar”, escribió.

La exmandataria también presumió logros y avances que hizo durante su administración frente a la capital del país.

“Así es como disminuímos los índices delictivos en 58 por ciento; como volvimos ley que todas las niñas y niños de escuela pública reciban una beca mensual, así fue como creamos dos universidades y 294 PILARES, así hicimos dos Cablebuses y un Trolebús Elevado, entre otros resultados, hicimos de la CDMX una ciudad de derechos y libertades”, recalcó.

Ayer se dio a conocer un video en el que Sheinbaum se molestó con un periodista de Tabasco luego de que éste le cuestionara sobre los espectaculares y publicidad desplegado en distintos puntos del país.

Durante una entrevista con un reportero de Telereportaje de XEVT en Macuspana, Tabasco, —tierra natal del Presidente Andrés Manuel López Obrador— le señaló a Sheinbaum que el mandatario tuvo que intervenir ante la muestra masiva de espectaculares de los precandidatos, hecho a lo que ella estuvo de acuerdo.

—¿Esto confirma que es el Presidente quien lleva a cabo la conducción del proceso?

—No, ¿por qué?

— Porque él dio la instrucción de que se bajaran los espectaculares.

— No dio una instrucción, dio una opinión.

— Pero ustedes [los aspirantes] la acataron.

— No, no lo hicimos.

— ¿Qué hicieron entonces?

— Acatamos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista, sí está muy violenta.

— Acatamos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista, sí está muy violenta.

La exmandataria capitalina aseguró que siempre su equipo ha estado acostumbrado a tener una conversación “normal y tranquila”.

Al defenderse el periodista diciendo que se tratan de los temas de la opinión pública, Sheinbaum respondió que la forma de formular las preguntas es donde radicó la violencia.

SANTIAGO CREEL SE DISCULPA POR REACCIÓN CONTRA REPORTERO

Ayer también se hizo viral la respuesta que Santiago Creel dio a reporteros en Querétaro ante el cuestionamiento de los gastos para sus viajes.

Creel ofreció el pasado 12 de julio una conferencia de prensa en la que mostró datos de cuánto gasta en los traslados a diferentes estados de país, pero cuando le pidieron que detallara con cifras se molestó y arremetió en contra del reportero que lo cuestionó.

“Estar aquí no me costó más de tres mil pesos, ¿no te parece eso una cifra? ¡Es una cifra! […] ¿Esa es la nota que te parece? ¿Cuánto se desgastó una llanta en mi recorrido? ¿Eso es lo que quieres?”, respondió.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le dijo también que, aunque el periodista tenía todo el derecho de preguntar, él también tenía el derecho de decirle que su pregunta no es razonable.

Horas después de que su contestación se hiciera viral en redes sociales, el panista emitió un escrito en el que se disculpó por su reacción y respuesta contra el periodista.

Horas después de que su contestación se hiciera viral en redes sociales, el panista emitió un escrito en el que se disculpó por su reacción y respuesta contra el periodista.

“He aprendido de un error reciente y hoy ofrezco una disculpa por el tono con el que respondí a la pregunta del reportero. Quienes me conocen saben que siempre he creido que no hay preguntas indebidas”, explicó.