La historia detrás de la FOTO falsa de una tamalera que “apoyaba” a Xóchitl Gálvez

Una mirada a los videos y fotografías que circularon en la semana, pero que no fueron reales, de acuerdo con la revisión de la agencia AP.

Por León Ramírez, Abril Mulato y Marcos Chacón

Ciudad de México, 14 de julio (AP).– Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

–Mensaje de apoyo a aspirante presidencial en comercio fue editado

LA AFIRMACIÓN: Mujer colocó un mensaje de apoyo hacia Xóchitl Gálvez, quien busca la candidatura para la presidencia de México en 2024, en su negocio ambulante de tamales.

LOS HECHOS: La fotografía original se tomó en 2020, no tiene ningún mensaje de respaldo a Gálvez y fue publicada en un medio de comunicación para mostrar a personas que trabajaron pese a las restricciones de COVID-19, confirmó el autor de la fotografía a AP.

Páginas de Twitter y Facebook compartieron una fotografía en la que aparece una mujer vendedora de tamales con el mensaje “Más mexicana que los tamales” en apoyo a Xóchitl Gálvez, senadora que busca la candidatura presidencial por la alianza opositora del PRI, PAN y PRD.

“Pena robar y dar atole con el dedo en las mañanas. ‘Más mexicana que los tamales’. ¡Gracias por su apoyo sincero!”, dicen los mensajes difundidos en redes que acompañan a la fotografía.

Este mensaje se difundió como respuesta a una de las críticas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador contra el registro de Gálvez como aspirante a la candidatura del bloque opositor.

“Me subo a una bicicleta, me subo a un triciclo, tamales, tamales, ricos tamales; digo unas cuantas groserías… Pero si apenas ganó en las Lomas, donde viven los más ricos, pero y la sierra de Chiapas, ¿Cuándo ha ido Xóchitl a la sierra de Chiapas, al Porvenir, a Motozintla?”, criticó en una conferencia presidencial.

Tal parece que nada le sale a Xóchitl Gálvez, pues la desmiente el tío y la tía sobre su discurso de la pobreza, y ahora sale la señora Cata, la que aparece en la foto vendiendo tamales, y que la senadora utilizó para poner la frase: "pena robar y dar atole con el dedo en las… pic.twitter.com/tEzFhdjv34 — Patricia González Miranda (@pattygmiranda) July 14, 2023

AP hizo una búsqueda inversa y encontró que la fotografía de la mujer que vende tamales se publicó el 27 de marzo de 2020 en el diario español El País, pero su anuncio incluía el mensaje “Tortas de chilaquiles”.

En aquella nota, el diario reportaba la situación de personas que acudían a trabajos informales a pesar de las restricciones por la pandemia de COVID-19.

AP contactó a Mónica González, quien confirmó vía Whatsapp que ella es la autora de la fotografía, que ésta se tomó en 2020 y que la que circula actualmente fue modificada.

Gálvez ha ganado impulso entre algunos sectores de la oposición en México en medio de duras críticas del presidente López Obrador. “Quieren volver a engañar con esto”, dijo el mandatario el lunes. “La están inflando, pero no, no, no levanta. No van a levantar”.

— León Ramírez.

–Muertes en Alabama son atribuidas erróneamente a desafío de TikTok

LA AFIRMACIÓN: Cuatro personas murieron ahogadas en los últimos seis meses en Alabama, Estados Unidos, por hacer un reto viral de TikTok que consiste en lanzarse de botes en movimiento.

LOS HECHOS: Publicaciones que se comparten en redes sociales utilizan la declaración de un rescatista de Childersburg, Alabama, para afirmar que cuatro personas han muerto en el estado por hacer un reto viral de esa red social.

En entrevista con ABC 33/40, el capitán Jim Dennis, del Equipo de Rescate de Childersburg, dijo: “En los últimos seis meses hemos tenido cuatro ahogamientos que eran fácilmente evitables. Estaban haciendo un reto de TikTok. Es cuando te subes a un bote que va a alta velocidad y saltas”.

Medios de comunicación y redes sociales replicaron su declaración en publicaciones que incluyen videos de personas saltando de embarcaciones, pero la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) afirmó en un comunicado que no tiene registro de muertes relacionadas con ahogamientos por un reto de TikTok.

“La División de Patrulla Marina de la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama (ALEA) no tiene ningún registro de muertes en botes o relacionadas con el mar en Alabama que puedan vincularse directamente con TikTok o una tendencia en TikTok”, aclaró en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Dijo que una persona resultó fatalmente herida después de saltar de una embarcación en movimiento en 2020 y un caso similar ocurrió en 2021, pero indicó que tampoco se podrían ligar con TikTok.

TikTok boat jumping challenge that sees people leap off vessels moving at high speed is blamed for FOUR deaths in Alabama – as cop says victims broke their necks instantly. pic.twitter.com/2aCxvJZsRy — Molly Ploofkins™ (@Mollyploofkins) July 9, 2023

En respuesta a una consulta por correo electrónico de The Associated Press, ALEA compartió reportes de cinco de las seis muertes relacionadas con incidentes acuáticos que la División de Patrulla Marina ha investigado en lo que va de 2023.

Ninguno de los cinco reportes de prensa que proporcionó la agencia menciona a TikTok o a la ciudad de Childersburg, donde se encuentra el equipo de rescate al que pertenece el hombre que informó sobre las cuatro muertes por el reto de TikTok.

Por ejemplo, uno de los comunicados corresponde a un hombre de 79 años que murió en el Río Conecuh, en el condado de Covington. Otro reporta la muerte de un hombre de 65 años que se ahogó después de intentar ayudar a un perro en el Lago Guntersville. Una muerte más corresponde a un joven de 19 años que falleció luego de que su moto acuática chocó contra un árbol.

AP buscó otros reportes de prensa en los que se haya informado sobre muertes relacionadas con un reto de TikTok en Alabama, pero no encontró resultados previos a la declaración del rescatista.

En un correo electrónico a AP, TikTok indicó que no da declaraciones oficiales “sobre ‘retos’ que no son parte (de la plataforma) , no son una tendencia en la plataforma”, aunque refirió a un comunicado enviado a NBC en el que dicen que agregan advertencias a algunos de sus videos en los que las actividades pueden lastimar a las personas.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

–Video de Biden en el que hablaba sobre atención médica fue alterado

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al Presidente estadounidense Joe Biden dejando escapar una flatulencia mientras ofrecía un discurso sobre atención médica.

LOS HECHOS:. El sonido de la flatulencia fue agregado a la grabación. En el video original se observa que el sonido de un micrófono fue lo que interrumpió las palabras del mandatario.

El 7 julio AP informó que el presidente Biden lanzó un nuevo conjunto de iniciativas para reducir los costos de la atención médica, tomar medidas enérgicas contra lo que él llama planes de “seguro basura” y brindar una nueva guía para evitar facturas médicas sorpresa.

Casi al inicio de sus comentarios el presidente estaba agradeciendo a su plantel por enfocarse en el análisis de la atención médica y las tarifas basura que se llegan a aplicar. “Yo no sabía algunas cosas. Yo pensé que sabía mucho sobre atención médica y…”. En ese momento el sonido de un micrófono interrumpió el discurso de

Biden y él pidió disculpas. Posteriormente continuó: “He sido un consumidor importante y mi familia también”.

Un video compartido en redes muestra el mismo fragmento antes mencionado, pero incluye el sonido de una flatulencia.

AP revisó el video original de ese fragmento y confirmó que el sonido que se escucha no es el de una flatulencia sino el de un micrófono que se encontraba en el podio.

De hecho, minutos más tarde el mandatario estaba afirmando que desde que asumió el cargo se ha estado ejecutando su visión económica y el sonido del micrófono lo interrumpió nuevamente. En ese momento, el mandatario tomó el micrófono, lo movió, dijo “está bien” y prosiguió.

Biden se basa en iniciativas anteriores para limitar los costos de atención médica, con el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicando nuevas estimaciones que muestran que 18,7 millones de adultos mayores y otros beneficiarios de Medicare ahorrarán un estimado de 400 dólares al año en costos de medicamentos recetados en 2025 debido a que el presidente le colocó un tope a los gastos de bolsillo como parte de la Ley de Reducción de la Inflación del año pasado.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

–Video no se grabó en Ucrania; muestra migrantes en Grecia

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a tres personas colocando a niños ucranianos en nubes de humo para posteriormente filmar un falso rescate de niños ahogándose y decir que las imágenes se grabaron durante un bombardeo de Rusia contra civiles. No hay informes de la Organización de Naciones Unidas que confirmen bombardeos de Rusia en contra de civiles en Ucrania.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Twitter asegura falsamente que un video muestra un montaje para culpar a Rusia de bombardear civiles en Ucrania.

“Primero someten a los niños al humo para forzar sus lágrimas, luego filman un falso rescate y decir, ‘ésto es Ucrania bajo bombardeo ruso’. Cámara, acción. No existe ningún informe de la ONU que acuse a Rusia de bombardear civiles, mientras que Ucrania ya tiene un largo registro”, dice el mensaje que acompaña una grabación.

Esta última muestra a dos hombres y cada uno carga a un menor que parecen estar sofocándose por lo que intentan ayudarles a respirar dándoles golpes en la espalda y colocándolos de cabeza. Una mujer llora mientras abanica con las manos a uno de los menores. Cuando la niña reacciona uno de los hombres carga a ambos niños, un tercero llega y le ayuda a cargar a la menor y ambos corren y desaparecen.

Pero el video no se grabó en Ucrania. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el video circula desde el 2 marzo de 2020, más de dos años antes de que iniciara la invasión de Rusia a Ucrania.

❌ Primero someten a los niños al humo para forzar sus lágrimas, luego filman un falso rescate y decir, "ésto es Ucrania bajo bombardeo ruso". Cámara, acción. ✅ Niños asfixiándose por gases lacrimógenos lanzados sobre campamento fronterizo entre Turquía y Grecia. 02 marzo 2020. pic.twitter.com/BBoDuiDxjB — Hawthorn 🦊🍁🦉 (@HawthornBlack) July 14, 2023

La periodista Jenan Moussa lo publicó por primera vez en su cuenta de Twitter con la frase: “Niños casi asfixiados por los gases lacrimógenos lanzados por guardias griegos contra los inmigrantes reunidos en la frontera greco-turca”.

También en ese entonces usuarios de redes argumentaban falsamente que los hombres estaban colocando a los niños en el humo para que lloraran y pudieran mostrarlos a las cámaras de televisión y acusaron a Moussa de no estar en el lugar de los hechos y de reportar mentiras.

Sin embargo, tras revisar las publicaciones que Moussa compartió el mismo 2 de marzo, AP confirmó que se encontraba cubriendo el arribo de cientos de migrantes a la frontera de Turquía con Grecia para el medio de Emiratos Árabes Unidos, Akhbar Al Aan, y que publicó más videos en su Twitter sobre lo que estaba sucediendo.

De acuerdo con un reporte de AP, días antes Turquía anunció que aliviaría las restricciones a quienes deseaban cruzar a Europa y, por ello, miles de inmigrantes comenzaron a concentrarse en las fronteras con Grecia.

En ese entonces el gobierno envió refuerzos del ejército y la policía a sus fronteras y suspendió las solicitudes de asilo durante un mes. También anunció que devolvería a quienes ingresen ilegalmente al país sin registrarlos.

El 2 de marzo de 2020 los guardias fronterizos griegos impidieron que 4.354 personas intentaran cruzar la frontera terrestre con Turquía, ya sea cortando o trepando la cerca o cruzando el río Evros que corre a lo largo de la frontera, dijeron las autoridades.

Por otro lado, no es verdad que la ONU no haya reportado que las fuerzas armadas rusas han bombardeado civiles.

El 11 de marzo de 2022 expresó su preocupación por los ataques rusos que estaban matando a la población ucraniana.

“Civiles están siendo asesinados y mutilados en lo que parecen ser ataques indiscriminados, con las fuerzas rusas usando armas explosivas con efectos de área amplia en o cerca de áreas pobladas”, dijo Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante una presentación en Ginebra. “Estos incluyen misiles, proyectiles de artillería pesada y cohetes, así como ataques aéreos”.

Hasta el 9 de marzo de 2022 la ACNUDH había registrado 549 civiles muertos y 957 heridos en Ucrania, pero reconoció que es probable que esa cifra fuera considerablemente mayor.

También en diciembre de 2022 la ONU publicó un resumen de los ataques por parte de las fuerzas armadas rusas contra personas que provocaron la muerte de cientos de civiles en pueblos y aldeas ucranianos en las regiones de Kiev, Chernihiv y Sumy de Ucrania desde el 24 de febrero hasta el 6 de abril de 2022.

El 1 de junio, AP reportó que las fuerzas rusas comenzaron el mes bombardeando Kiev y matando al menos a tres personas e hiriendo a otras, según dijeron las autoridades.

— Abril Mulato.

–Retorno de astronauta de la NASA no es reciente, data de 2016

LA AFIRMACIÓN: Scott Kelly, astronauta de la agencia espacial estadounidense NASA, regresó este mes de una misión con información que “aterrorizó” a la comunidad científica.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook dice que Kelly regresó el 10 de julio de una misión con un reporte que “aterrorizó” a la comunidad científica.

La publicación incluye un video con un texto que dice “malas noticias”. En la grabación, un narrador dice que Kelly regresó a la tierra tras 340 días a bordo de la Estación Espacial Internacional con información que supuestamente alarmó a los científicos.

Ésta no provee ningún dato en específico sobre las supuestas “malas noticias”.

Pero, en primer lugar, Kelly regresó a la tierra el 1 de marzo de 2016 tras 340 días a bordo de la estación junto con el astronauta ruso Mikhail Kornienko y no este mes, de acuerdo con un comunicado de la NASA emitido ese día.

El informe difundido por la NASA tras el regreso de los astronautas no hizo referencia a ninguna información que “aterrorizó” a los científicos.

“Durante su misión de un año, que impuso un récord, la tripulación de la estación condujo 400 investigaciones que avanzan la misión de la NASA y benefician a toda la humanidad”, dijo la agencia estadounidense en su comunicado de 2016.

Agregó que las investigaciones realizadas por Kelly durante su despliegue en el espacio contribuyeron con el conocimiento del comportamiento del cuerpo humano en un entorno de ingravidez.

“Un proyecto de investigación en particular examinó el cambio que ocurre cuando los fluidos corporales se mueven a la parte superior del cuerpo durante la ingravidez. Estos cambios podrían estar asociados con cambios visuales y un posible incremento en la presión intracraneal”, dice el comunicado.

Estos cambios representan retos significativos que deben comprenderse antes de que los humanos amplíen su exploración más allá de la órbita de la Tierra.

Al momento del retorno de Kelly, éste se había convertido en el astronauta estadounidense con el mayor tiempo en el espacio. Sin embargo, en 2022, el también estadounidense Mark Vande Hei rompió ese récord tras pasar 355 días en el espacio.

Funcionarios de la NASA informaron en marzo que el astronauta Frank Rubio romperá el récord de Vande Hei ya que se espera que regrese a la tierra a fines de septiembre, tras al menos 371 días desplegado en la Estación Espacial Internacional.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

