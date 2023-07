Morena reclama al INE: AMLO no vulnera inequidad en elección porque “no hay campaña”

Los dichos mencionados por el Presidente López Obrador “se enmarcan y amparan en el ejercicio pleno que tiene a la libertad de expresión”, aseguró el dirigente de Morena.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, rechazó las medidas que tomó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus opiniones con respecto al proceso electoral de 2024.

A través de un comunicado, Delgado aseguró que no hay ningún proceso electoral en marcha y recordó que, tanto el Tribunal Electoral como el INE, han sostenido que actualmente no existe dicho proceso de campaña o precampaña.

“Podemos asegurar que el Presidente López Obrador se ha posicionado respecto de las acciones y omisiones de una servidora pública, lo que nos permite concluir que los señalamientos del Presidente de la República no deben ser calificados como dichos que generan inequidad de alguna contienda”, sostuvo.

Además, aseguró que la propia Comisión de Quejas resolvió en distintas ocasiones que las y los servidores públicos están sujetos al escrutinio público, principio al que se inscriben los dichos por el mandatario mexicano.

“[Las opiniones mencionadas por el Presidente López Obrador] se enmarcan y amparan en el ejercicio pleno que tiene a la libertad de expresión y sobre todo cuando se trata de los temas de la agenda pública nacional que son del interés del Pueblo de México”, añadió.

La Comisión de Quejas del INE aprobó ayer medidas cautelares solicitadas por la Senadora Xóchitl Gálvez para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de emitir expresiones en contra de aspirantes presidenciales de la elección de 2024 durante sus conferencias matutinas.

Rechazamos categóricamente la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del #INE que restringe el derecho del Presidente @lopezobrador_ a expresar sus opiniones sobre los temas de la agenda pública en su conferencia matutina. #BoletínDePrensa🔴👇https://t.co/H704PgRBcT — Mario Delgado (@mario_delgado) July 14, 2023

Durante una sesión virtual, la Comisión resolvió procedente ordenar el retiro parcial de las conferencias matutinas del 3, 4, 5 y 7 de julio, que denunció Xóchitl Gálvez, así como la del 11 de julio que denunció el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues “se advierten manifestaciones que podrían derivar en una afectación de los principios de imparcialidad y neutralidad o disposiciones vinculadas con los procesos electorales próximos a iniciar, puesto que el Presidente de la República hizo pronunciamientos sobre procesos internos de partidos políticos y posibles aspirantes de cara al Proceso Electoral Federal 2023-2024”.

La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala, recordó que no es la primera vez que dictan medidas cautelares contra el presidente de la República por declaraciones de índole electoral.

“Se ordena el Presidente de la República se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentra ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”, establece el proyecto de acuerdo.

Comparto el resumen de la sesión de hoy en la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico. pic.twitter.com/oJQ1SlsRb7 — Claudia Zavala (@CZavalaP) July 14, 2023

Como respuesta, el Presidente cuestionó esta mañana las medidas adoptadas por las autoridades electorales para que no se pronuncie sobre el proceso electoral de 2024.

“Voy a aparecer aquí con una cinta, me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a la réplica y a disentir? ¿Qué no son principios básicos de la democracias? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución, vamos a tomar una decisión”, expresó esta mañana en su conferencia desde Baja California Sur el Presidente, quien señaló que si lo quieren es que calle, pidió que no hablen entonces de él.

López Obrador dijo que aún no reciben la notificación de estas medidas cautelares por lo que reiteró su exhortó: “Antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación de los contratos de Xóchitl, de su protegida, que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en 9 años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos, nada más que lo aclaren, además el que nada debe nada teme”.