La Gobernadora de Chihuahua anuncia que se someterá a cirugía por una hernia hiatal

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó que este domingo será sometida a una cirugía para atender una hernia hiatal que le ha afectado por mucho tiempo.

“Las últimas semanas se ha agudizado un problema de salud que he arrastrado durante los últimos años de mi vida. Ustedes saben que nunca le he temido al trabajo ni al esfuerzo, que soy muy entregada en mi vocación del servicio público y, por lo mismo, he postergado durante años una cirugía para atender una hernia hiatal que desde hace tiempo ya era necesaria”, explicó la mandataria chihuahuense a través de un video publicado en sus redes sociales.