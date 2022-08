VIDEO: Layda Sansores anuncia que el martes publicará nuevo AUDIO de “Alito” Moreno

La mandataria de Campeche informó que la transmisión del programa “Martes del Jaguar” será desde su casa y a través de sus redes personales después de que, tras una suspensión emitida por un Juez federal, éste no contemplara las cuentas de Layda Sansores.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció que se publicará un nuevo audio del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas, durante la emición de esta semana de su programa “Martes del Jaguar”.

“Yo sé que quieres que llegue el ‘Martes del Jaguar’. ¡Nuevo audio de ‘Alito’!”, dijo la mandataria con un acento argentino a través de un video publicado en sus redes sociales.

Hizo un llamado a los medios nacionales, incluyendo al periodista Joaquín López-Dóriga, asegurando que “se va a poner buenísimo”.

Asimismo, reveló que subirá ese contenido únicamente a través desde sus redes personales y desde su casa, ya que la suspensión emitida por un Juez federal no contempla la publicación del programa desde sus cuentas personales.

Nuevo audio de Alito! Atención, Che @lopezdoriga, medios nacionales, brothers y sisters, nos vemos a las 8 pm en el #MartesdelJaguar, por la culpa de las pavadas del juez, solo desde mis redes sociales. Ciao pic.twitter.com/8Nw8nNEKki — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 13, 2022

El miércoles pasado, Layda Sansores regresó para publicar dos nuevos audios sobre Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas a través de sus redes personales, luego de que apenas ayer un Juez federal le concediera al priista una suspensión definitiva para que la mandataria no pudiera emitir más audios en su programa “Martes del Jaguar”.

Sansores San Román, sin embargo, explicó desde su cuenta de Twitter que no está impedida de forma personal a seguir difundiendo audios con las presuntas maniobras ilícitas del líder del tricolor.

“De acuerdo a la orden emitida por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, con expediente 938/2022 que a la letra dice ‘(…) lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta (…) sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin’”.

opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta (…) sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin". Por lo anterior, hago público este video en mis redes sociales personales. — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 10, 2022

Un Tribunal Colegiado en Nuevo León revocó este lunes la suspensión que impedía a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundir audios sobre el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, que le había otorgado un Juez federal.

Aunque el líder priista cuenta con otra suspensión que le impide a la mandataria estatal difundir material sobre él, luego de que buscara detener por todas las vías la divulgación de material que lo vinculara con supuestos delitos y actividades irregulares tras las grabaciones exhibidas en el programa “Martes del Jaguar” de la Gobernadora Sansores.

Sobre la revocada, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito señaló que el Juez en Nuevo León no tenía la competencia legal para emitir dicha resolución, pues en un primer momento declinó tenerla para conocer del asunto.

“Jurídicamente no fue correcto que el Juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto”, señaló.

El pasado 8 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de una investigación contra Moreno Cárdenas por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.