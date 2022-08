Mamá de Mariana Fuentes es amenazada tras liberación del asesino de su hija en Puebla

Por Magarely Hernández

Ciudad de México, 14 de agosto (AmbasManos).- Después de dar a conocer públicamente que José de Jesús C.G, sentenciado a 23 años de cárcel por el homicidio de su hija, quedó en libertad tras ganar un amparo, Esmeralda Soto, mamá de Mariana Fuentes Soto, fue amenazada.

Ayer recibió una llamada telefónica, le pidieron no presentarse a la rueda de prensa que tuvo cita la mañana de este 14 de agosto afuera de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

“Me siento frustrada, con mucha tristeza e imposibilitada. No puedo, no sé que hacer… me hablaron que no viniera a decir nada a los medios, desgraciadamente no guardé el número, pero en el teléfono salía como desconocido”.