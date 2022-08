Carlos Santana reaparece “con buen semblante” en NY tras desmayo en pleno concierto

El artista responsable de éxitos como “Black Magic Woman” y “Oye Cómo Va”, fue visto a las afueras de un hotel en Nueva York; el pasado 5 de julio, el guitarrista se desplomó en pleno escenario tras presentar agotamiento y deshidratación.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El guitarrista mexicano Carlos Santana continuará con su gira de conciertos a más de cinco semanas de su desplome en pleno escenario durante una presentación en Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo con información de TMZ, el artista fue visto con un buen semblante saliendo del hotel Four Seasons en el centro de Nueva York encaminándose para su próxima presentación de este viernes en Connecticut.

“Se movía perfectamente bien, sin mostrar efectos duraderos tras su reciente episodio médico”, señaló el medio estadounidense.

“Es un reflejo de tu luz”, contestó Santana al fotógrafo que le gritó un cumplido con respecto a su aspecto.

Carlos Santana looks recovered from his scary collapse on stage. https://t.co/H73wFQOoWR — TMZ (@TMZ) August 14, 2022

El ídolo de la guitarra Carlos Santana colapsó en el escenario durante un concierto en Michigan y fue trasladado de emergencia a un hospital, un episodio que más tarde atribuyó a que olvidó comer o beber agua.

El músico de 74 años estaba “bien” el miércoles después de que lo sacaran de su espectáculo en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, unos 64 kilómetros (40 millas) al noroeste de Detroit, para llevarlo al departamento de emergencias el martes por la noche para su observación, dijo el manager Michael Vrionis en un comunicado.

Video del momento angustioso cuando #CarlosSantana colapsa en pleno concierto en Michigan. Se ve a su lado a su esposa Cyndi que además es la baterista de la banda. pic.twitter.com/6DZqW5kvNR — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) July 6, 2022

“Simplemente tomándomelo con calma”, publicó Santana en Facebook poco después de la medianoche. “Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”.

No se supo de inmediato cuándo reanudaría su gira, aunque el concierto del miércoles en The Pavilion at Star Lake en Burgettstown, Pensilvania, se pospuso. El músico nacido en México y su banda han estado de gira con el grupo Earth, Wind & Fire.