VIDEOS: Mujer denuncia a presunto acosador que le tomó fotos bajo la falda en GTO

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- En redes sociales, una mujer denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de un hombre que la siguió para tomarle fotografías debajo de su vestido, en su visita a la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato.

De acuerdo la denuncia, el martes 9 de agosto la joven salió del Ayuntamiento cuando una persona le advirtió que un sujeto le habría tomado varias fotografías bajo su ropa.

“El día de hoy en Presidencia Municipal en Celaya, Guanajuato, un hombre me venía siguiendo y tomó fotografías debajo de mi vestido en múltiples ocasiones. No lo había notado hasta que alguien se percató; me informó y corrí a perseguirlo con otras personas que me ayudaron. No logré detenerlo, se escapó”, dice la publicación.