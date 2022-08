AICM cierra pista por falla de frenos de un avión que quedó sobre franja de seguridad

La pista abrió a las 20:12, cuando los trabajos concluyeron debido a que un avión tuvo problema con su sistema mientras quedaba invadiendo una franja de seguridad que hacía imposible usar la pista.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tuvo que cerrar una de sus pistas durante poco más de una hora este domingo debido al fallo de los frenos de un avión, que invadía la zona de seguridad, y que impedía su uso mientras se solucionaba el problema, en otro percance más en una de sus pistas.

“Después de aterrizar y al desalojar la pista 05L/23R, a un avión de aerolínea se le pegaron los frenos y quedó invadiendo la franja de seguridad, por lo que la autoridad aeronáutica determinó cerrarla a las 19:07 hrs”, informó la dirección del AICM en redes sociales.

Esto, debido a que “los trabajos de reparación del avión se llevan a cabo en sitio”. “Estos concluyeron a las 20:12 hrs. y la pista quedó abierta y operable”, detalló el AICM.

Porque los trabajos de reparación del avión se llevan a cabo en sitio. Éstos concluyeron a las 20:12 hrs. y la pista quedó abierta y operable. (2/2) — @AICM_mx (@AICM_mx) August 15, 2022

El 28 de julio pasado, las autoridades del Aeropuerto Internacional Ciudad de México (AICM) informaron que la rehabilitación mayor de la pista 05L/23R concluirá en diciembre de 2022, de acuerdo con el proyecto y el programa de ejecución.

La rehabilitación de la pista 05L/23R permitirá, según las autoridades del aeropuerto, corregir su deterioro por condiciones climatológicas y la carga que recibe por las aeronaves que operan en el AICM, manteniendo con ello las condiciones de seguridad operacional.

Las autoridades detallaron que el mantenimiento de la pista consiste en el corte y reposición de carpeta asfáltica según se requiera, colocando malla Geotextil y capa de concreto asfáltico. Además, la ampliación y acondicionamiento de sus márgenes laterales, franjas de seguridad y trincheras.

También se tiene contemplado el mantenimiento y sustitución de circuitos eléctricos, así como de equipos de iluminación de borde, ejes y umbrales de pista; y, los circuitos eléctricos normal y emergente, que en conjunto conforman los sistemas de iluminación y ayudas visuales.

El horario de cierre de la pista será entre las 23:00 y 5:50 horas, que es cuando la demanda de aterrizajes y despegues disminuyen.

Además, el jueves pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este año comenzarán los trabajos para reforzar la cimentación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Además, anunció que se limitarán los vuelos.

En su rueda de prensa diaria, el mandatario dijo que la obra estará a cargo del Gobierno capitalino con una inversión aproximada de 600 millones de pesos y señaló que ya hay un proyecto con ese propósito.

“Ya nos reunimos y se acordó que se va a reforzar. De todas formas, ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos. No hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas”, indicó.

El Jefe del Ejecutivo federal explicó que la reducción de los vuelos es debido a que “está saturado el aeropuerto” y que especialistas están realizando un análisis técnico para saber cuántos vuelos pueden operar.

“Porque no sólo son más vuelos de los que pueden operar en el aeropuerto, sino más pasaje. Y ahora alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes que lo que eran antes, eso significa más gente”, añadió.

En ese sentido, López Obrador adelantó que la operación de los vuelos se dirigirán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Santa Lucía, Estado de México.

El Presidente recordó que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sufre daños estructurales, por lo que había dos opciones: apuntalarla para que posteriormente se hiciera una reparación de fondo, o hacer una intervención de mediano y largo plazo.

“Y optamos por la segunda [opción], lo vamos a hacer, porque está de por medio la seguridad de la gente”, agregó.

Una vez más, el mandatario aseguró que “hubo fraude” en su construcción: “Hablaron de que era para 50 años y no aguantó porque no la hicieron bien. Pero no nos vamos a ver eso, tenemos que garantizar la seguridad de la gente”.

Durante su sexenio, Vicente Fox (2000-2006) prometió que la Terminal 2 resolvería la saturación “para los próximos 50 años”, pero sólo sirvió para siete; además, había dicho que la obra costaría seis mil 700 millones y se elevó a ocho mil 595 millones, y que se terminaría en 2006, pero se inauguró hasta 2008 con Felipe Calderón.

Esta obra, a 14 años de su inauguración, no sólo no resolvió el problema de la saturación del AICM, sino que se tiene daño estructural por los hundimientos de la misma zona donde se comenzó a construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador canceló.

-Con información de Álvaro Delgado Gómez