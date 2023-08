Dante Delgado dice que MC va en una sola dirección: tener candidato propio en 2024

El dirigente de MC resaltó la necesidad de un cambio de batuta a las siguientes generaciones; tiene “absoluta seguridad” de que el partido irá solo en 2024.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que su partido contará con un candidato presidencial propio en 2024, por lo que rechazó la idea de integrarse a la coalición Frente Amplio por México.

El también Senador comentó en el Laboratorio de Innovación Política de MC que cuenta con la “absoluta seguridad” de que la postura del partido, marcada por la Convención Nacional Democrática, es la de ir solos en los comicios electorales del siguiente año.

También afirmó que dentro del partido no hay diversidad de opiniones con respecto al camino que debe de seguir MC en 2024, por lo que aseguro la existencia de una única corriente ideológica.

Es tiempo de enterrar a las viejas formas de hacer política y es con las y los jóvenes, con nuevos actores, que impulsamos nuevas formas de hacer política. Es con compromiso y con visión de futuro y de grandeza que México puede crecer de manera exponencial. pic.twitter.com/xtYVy5trVs — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 14, 2023

“No hay diversidad de opiniones, vamos en la misma dirección y vamos a empujar en serio el proyecto en favor de las nuevas generaciones”.

Asimismo, al preguntársele sobre la posibilidad de que él sea el candidato presidencial, dijo que cuenta con las credenciales necesarias para serlo; sin embargo, busca dar prioridad a que el partido apueste por “nuevas generaciones”.

“Mi generación le falló a México, por eso, estoy convencido de que mi deber es empoderar a una nueva generación que, con visión de futuro y de grandeza, protagonice el cambio que requiere nuestro país”, escribió en redes sociales.

Mi generación le falló a México, por eso, estoy convencido de que mi deber es empoderar a una nueva generación que, con visión de futuro y de grandeza, protagonice el cambio que requiere nuestro país. pic.twitter.com/v3wFntnV5e — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 13, 2023

El pasado viernes, la dirigencia de MC inició un proceso de diálogo con liderazgos del partido para limar asperezas ante las posturas internas que defienden sumarse a la alianza del PAN-PRI-PRD.

Al encuentro asistió el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien en julio pasado criticó al partido por negarse a trabajar para unificar a la oposición rumbo a la elección de 2024.

“El diálogo está abierto”, dijo a medios el mandatario al cuestionarle qué decidió el partido sobre sumarse a la alianza.

“Agradezco que se haya abierto un espacio de diálogo para hacer una valoración como junta sobre el rumbo que vamos a tomar rumbo a 2024”, agregó.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, también reconoció que aún no hay acuerdo sobre este tema.

“No hay todavía decisiones, cuando hablamos de discutir todos los temas que le competen a Movimiento Ciudadano y eso es lo importante”, mencionó.

Dante Delgado, dirigente de MC, compartió una foto de la reunión privada que duró más de tres horas.

Al encuentro también acudieron el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, mencionados como posibles candidatos presidenciales.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE DANTE LE DICE “NO” AL PRIANRD.

Con anterioridad, Dante Delgado había expresado su negativa a formar parte de la alianza integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Instituconal (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el TITANIC de la Alianza tampoco”, dijo en un tuit subido el 6 de julio de este año.

En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate.

Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina.

Y con el TITANIC de la Alianza tampoco. — Dante Delgado (@DanteDelgado) July 6, 2023

La posición de Delgado es la que ha mantenido luego de 2018 MC, ya que tanto en las elecciones intermedias de 2021 como en 2022 fueron en solitario, sin sumarse a la alianza del PAN, PRI y el PRD. En 2023, el partido naranja prefirió no participar en las contiendas del Estado de México y de Coahuila.

El partido fundado por Dante Delgado se convirtió en automático en la tercera fuerza al no contender este junio por la gubernatura del Estado de México ni Coahuila, y porque el PRI perdió su bastión mexiquense. Gobierna en dos entidades, Nuevo León y Jalisco, y cuenta con 39 legisladores federales: 27 diputados, entre ellos Jorge Álvarez y Salomón Chertorivski; y 12 senadores como Clemente Castañeda, Dante Delgado, Patricia Mercado y Juan Zepeda.

En las primeras encuestas de presidenciables, solo entre figuras de Movimiento Ciudadano, lideran el Alcalde Luis Donaldo Colosio, y los gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García, cuyas gestiones en Jalisco y Nuevo León no han estado exentas de señalamientos. Ninguno se encuentra en el padrón de militantes, conformado por más de 380 mil ciudadanos hasta junio de este año.

De igual manera, reveló que el candidato o candidata presidencial estará lista para el próximo 5 de diciembre, pues aseguró que respetarán los tiempos del Instituto Nacional Electoral (INE), y reiteró que no se unirán con otros partidos de oposición.

Delgado Rannauro detalló que MC tendrá dos procesos: la elección presidencial y las del interior de la República. “Nosotros el próximo día 14 de julio vamos a tener una reunión de Consejo, y vamos a marcar un calendario de actividades para la Presidencia de la República que nos llevará al 5 de diciembre a tener la candidatura presidencial“, dijo en la Convención de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México.

“En el Consejo de diciembre vamos a establecer las reglas de operación para todas las candidaturas a presidencias municipales, diputados locales, federales, senadores y gobernadores. […] Nosotros queremos ir en términos de los tiempos [del INE]”, agregó.

Asimismo, Delgado reiteró que MC no participará el próximo año en una alianza con el PRI y el PAN, y señaló la falta de autocrítica por parte de los partidos de oposición frente a la derrota electoral del pasado 4 junio en el Estado de México, entidad que era insignia del tricolor.

“Ya les he dicho que nosotros no nos vamos a subir al Titanic. No es posible imaginar que al otro día de haber tenido la derrota en el Estado de México sin haber consultado con sus órganos de dirección, sin haber realizado el mínimo ejercicio reflexivo, salgan a anunciar que van adelante como si nada hubiera pasado, y pasó mucho”, refirió.