Medicamentos para bajar de peso elevan riesgos bajo anestesia para cirugías: estudio

Washington, 14 de agosto (AP).— Los pacientes que toman medicamentos de gran éxito como Wegovy u Ozempic para bajar de peso pueden enfrentar complicaciones potencialmente mortales si necesitan cirugía u otros procedimientos que requieran el estómago vacío para la anestesia. Una guía emitida este verano para suspender el medicamento hasta por una semana puede que tampoco sea suficiente.

Algunos anestesiólogos en Estados Unidos y Canadá dicen que han visto un número creciente de pacientes con medicamentos para bajar de peso que inhalaron alimentos y líquidos en sus pulmones mientras estaban sedados porque sus estómagos todavía estaban llenos, incluso después de seguir las instrucciones estándar de dejar de comer de seis a ocho horas de antelación.

Los medicamentos pueden retrasar tanto la digestión que aumenta el riesgo de que los pacientes sufran de aspiración pulmonar, que puede causar daño pulmonar peligroso, infecciones e incluso la muerte, dijo el doctor Ion Hobai, anestesiólogo del Hospital General de Massachusetts en Boston.

Cerca de seis millones de recetas para la clase de medicamentos que incluyen Wegovy y Ozempic se escribieron entre enero y mayo en Estados Unidos para personas que no tienen diabetes, según Komodo Health, una compañía de tecnología para el cuidado de la salud. Los medicamentos inducen la pérdida de peso al imitar las acciones de las hormonas, que se encuentran principalmente en el intestino, que se activan después de comer. También se dirigen a las señales entre el intestino y el cerebro que controlan el apetito y la sensación de saciedad, y disminuyen la velocidad con la que se vacía el estómago.

En junio, la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos emitió una guía en la que se aconseja a los pacientes que se salten los medicamentos diarios para bajar de peso el día de la cirugía y que se abstengan de las inyecciones semanales durante una semana antes de cualquier procedimiento de sedación. El doctor Michael Champeau, presidente del grupo, dijo que la acción se basó en informes anecdóticos de problemas —incluida la broncoaspiración— de todo el país.

No está claro cuántos pacientes que toman medicamentos contra la obesidad pueden verse afectados por el problema. Pero debido a que las consecuencias pueden ser tan graves, Hobai y un grupo de colegas decidieron hablar. Escribiendo en el Canadian Journal of Anesthesia, pidieron que se suspendiera el medicamento por más tiempo, unas tres semanas antes de la sedación.

Eso explica cuánto tiempo permanece en el cuerpo la semaglutida, el medicamento activo de Wegovy, dijo el doctor Philip Jones, anestesiólogo de Mayo Clinic y también subdirector de redacción de la revista.

“Cuando el 90 por ciento (del medicamento) se haya ido, que es después de tres semanas, con suerte todo debería volver a la normalidad”, dijo Jones.

Champeau y Jones reconocieron que no hay suficiente evidencia para decir con certeza cuánto tiempo se debe mantener la semaglutida para que la anestesia sea inocua. Muchos pacientes no verán a los proveedores con suficiente anticipación para suspender el medicamento tres semanas antes de los procedimientos, anotó Champeau.

La aspiración ocurre en una de cada dos mil a tres mil operaciones que requieren sedación, y casi la mitad de los pacientes que broncoaspiran durante la cirugía desarrollan una lesión pulmonar relacionada. Pero los informes de casos muestran que los pacientes que tomaron semaglutida recientemente tuvieron problemas incluso cuando dejaron de comer hasta 20 horas antes de sus procedimientos.

“No hay nada que diga que si ayunan el doble de tiempo, estarán bien”, dijo Champeau.

Entre los varios informes que detallan problemas potencialmente graves estaba uno de los pacientes de Hobai, un hombre de 42 años de Boston que recientemente comenzó a tomar Wegovy, tuvo que ser intubado y sufrió una insuficiencia respiratoria que lo puso en cuidados intensivos. Aspiró alimentos que permanecieron en su estómago a pesar de ayunar durante 18 horas.

En Chapel Hill, Carolina del Norte, una mujer de 31 años que tomaba una dosis baja de Ozempic ayunó durante 10 horas antes de una endoscopia de rutina antes de la cirugía bariátrica el otoño pasado. El procedimiento tuvo que suspenderse porque le quedaban alimentos sólidos en el estómago y corría un alto riesgo de aspiración pulmonar, según el informe.

Desde entonces, los médicos han visto decenas de casos similares a medida que ha aumentado el uso del medicamento para bajar de peso, dijo la doctora Elisa Lund, anestesióloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. “Han aumentado exponencialmente”, dijo.

Hobai está completando un estudio retrospectivo de casi 200 pacientes que toman semaglutida. Si bien se publicará a finales de este año, el trabajo hasta ahora parece confirmar un pequeño estudio de Brasil, dijo. En ese estudio, alrededor de una cuarta parte de los pacientes que tomaban semaglutida tenían restos de comida en el estómago durante los procedimientos que requerían sedación, incluso después de suspender el medicamento durante 10 días.

La Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos aconseja a los médicos que tienen dudas que traten a los pacientes que no han suspendido el medicamento como si tuvieran el estómago lleno, lo que puede significar usar diferentes tipos de protocolos de sedación o retrasar los procedimientos, si es posible. Jones agregó que se necesita con urgencia investigación para actualizar las pautas para médicos y pacientes.

Novo Nordisk, que fabrica Ozempic, Wegovy y medicamentos similares, dijo que el ensayo clínico de la empresa y los datos de inocuidad posteriores a la comercialización no mostraron que los medicamentos provocaran aspiración. Pero el fabricante de medicamentos anotó que se sabe que los medicamentos retrasan el vaciado del estómago y que las etiquetas advierten sobre posibles efectos secundarios gastrointestinales.

Suspender los medicamentos durante tres semanas también puede causar problemas. Los pacientes con diabetes necesitarán otra forma de controlar su azúcar en la sangre y aquellos que buscan bajar de peso pueden recuperar algo de peso, dijo Hobai.

