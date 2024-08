ENTREVISTA¬ Donantes de MCCI son la “mafia” que AMLO tanto denunciaba: Pablo Gómez

Esta mañana, Pablo Gómez desnudó las cuentas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad , asociación civil que tiene como apoderados legales a Claudio Xavier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez, y que ha sido relacionada con la oposición en México. El funcionario recordó que esta oligarquía rapaz que desde 2006 ha promovido y financiado en forma sistemática campañas en contra Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La élite de empresarios y corporativos mexicanos que donó millones entre 2015 y 2023 un total de 502 millones 588 mil 208 pesos Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) son la llamada “mafia del poder”, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado desde sus años como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En entrevista con “Los Periodistas”, el funcionario recordó que esta oligarquía rapaz que desde 2006 ha promovido y financiado en forma sistemática campañas en contra Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo el denostar al Presidente, al Gobierno de la Cuarta Transformación y a la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

“Eso de que en México había una oligarquía a la que el entonces candidato López Obrador le llamó la ‘mafia del poder’, no era un invento del actual Presidente, es un hecho socio político económico que tiene un peso específico muy fuerte en la lucha política del país, pero también en la economía nacional”.

Esta mañana, Pablo Gómez desnudó las cuentas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad , asociación civil que tiene como apoderados legales a Claudio Xavier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez, y que ha sido relacionada con la oposición en México: su fundador convenció en su casa particular a los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el extinto De la Revolución Democrática (PRD) a fusionarse en un frente tanto electoral como legislativo para oponerse al Gobierno de México.

De acuerdo con el informe presentado en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, MCCI recaudó entre 2015 y 2023 un total de 502 millones 588 mil 208 pesos. Entre los donantes está una élite de empresarios y corporativos mexicanos, además del Gobierno de Estados Unidos vía la Embajada en México.

Pablo Gómez dijo que no se cuestiona que Claudio X. González ejerza sus derechos políticos, sino que obtenga recursos para hacer política, incluso de gobiernos extranjeros, utilizando una figura de “sociedad civil” y recurriendo a la deducción de impuestos.

“El que organismos autodefinidos de la ‘sociedad civil’, junten dinero para difusos propósitos políticos, que no consisten en patrocinar una candidatura, sino a tomar parte de un mecanismo de engarce político, eso una cosa nueva, no estamos hablando del remoto pasado, esto ya es algo que surge a partir de una realidad que se iba decantando y que ya se hizo muy clara a partir del 2018 cuando cambia de manos el poder”, dijo Pablo Gómez a “Los Periodistas”.

Según el reporte de la UIF, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tuvo ingresos totales de 502 millones 588 mil 208 pesos entre 2015 y 2023, los cuales se desglosaron de la siguiente manera: en 2016, 68 millones 053 mil 116 pesos; en 2017, 75 millones 469 mil 595 pesos; en 2018, 81 millones 833 mil 980 pesos; en 2019, 79 millones 867 mil 628 pesos; en 2020, 65 millones 263 mil 942 pesos; ​​en 2021, 40 millones 803 mil 588 pesos; en 2022, 35 millones 321 mil 881 pesos; y en 2023, 55 millones 974 mil 478 pesos.

Gómez Álvarez también habló de los recursos recibidos por la asociación civil desde cuentas de Estados Unidos: “Tres operaciones desde The Ford Foundation por cinco millones 601 mil 500 pesos; dos operaciones, dos envíos de John and Catherine T Macarthur Foundation [tres millones 065 mil 800 pesos]; una de International Community Foundation [dos millones 850 mil 372 pesos]; otra Fpos, marca la cuenta bancaria, desde los Estados Unidos en el año [20]20, 978 mil 072 pesos; una operación, un envío desde Rockefeller Bros Fund Inc por 471 mil 250; una de Intelligent Mexican Marketing Inc en el año 2017 por 50 mil 957.50, que hace un total del periodo del [20]17 al [20]23 de nueve donativos por 13 millones 017 mil 951.50 procedentes de los Estados Unidos de América”.

Además, explicó que del 29 de agosto de 2018 al 23 de enero de 2024, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos. “El organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Service Center y están facturados o fueron facturados por parte de Mexicanos contra la Corrupción a nombre de una entidad que se llama ‘US Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norte América’. Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los 96 millones 740 mil 613 pesos 60 centavos, como está en el encabezado de esta nota, a partir del 29 de agosto de 2018”, precisó.

Asimismo, expuso los recursos captados por el movimiento contra la corrupción desde cuentas en el extranjero, cuyo monto suma dos millones 040 mil 556 pesos con 76 centavos. “Se han localizado dos, hemos reportado a la UIF dos. Una procedente de National Endowment For Democracy, procedente del Reino Unido, entre el año [20]18 y el año [20]20 seis operaciones por un millón 615 mil 075 pesos mexicanos. National Endowment For Democracy es una institución creada por el Congreso de los Estados Unidos para financiar justamente lo que ese Gobierno considera que son movimientos en favor de la democracia. Tenemos también una aportación de 425 mil 481 pesos 76 centavos, pero no tenemos disponible el nombre del ordenante, sólo el país de origen, del año 2017. Es posible que sea el mismo donante, el mismo ordenante del giro internacional, pero no está confirmado eso”, aclaró.

Tras revelarse la información, la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad respondió esta tarde al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a amenazar la libertad de expresión”, argumentó la asociación en un comunicado, donde también afirmó que el mandatario violó el derecho a la protección de datos personales de donantes, proveedores y personal de MCCI.

La organización acusó que “ha sido hostigada y difamada” en 265 ocasiones desde las conferencias de prensa matutina que lleva a cabo el Presidente de la República.

“Yo no creo que se pueda negar que Mexicanos contra la corrupción formó parte del frente opositor, el que lo niegue está negando que los dirigentes y gestores de esta organización, que son muchísimos, estuvieron ahí personalmente actuando”, respondió Pablo Gómez en “Los Periodistas”.

