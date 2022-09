Presencias: El debut de Mandoki en el cine de terror y el regreso de Yalitza

Presencias, la cinta que deja ver de nueva cuenta la actuación de Yalitza Aparicio en un papel secundario, tuvo un breve espacio en el cine sólo con algunas funciones presenciales en la Cineteca Nacional, pues la cinta encontró su hogar directo en la plataforma de Vix+.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– El director mexicano Luis Mandoki está de vuelta en las pantallas del país a través de la plataforma Vix+ con Presencias, su primera película en el género de terror que también significa el regreso de Yalitza Aparicio a la actuación.

El filme cuenta la historia de Victor (Alberto Ammann), un famoso actor que deja un fin semana su trabajo en la ciudad para ir a visitar a Michoacán la cabaña familiar antes de que sea vendida por su padre, pues ese lugar alberga el doloroso recuerdo de la repentina muerte de su hermana.

Sin embargo, esa pena familiar se extenderá aun más en el presente con la llegada de Victor al lado de su joven esposa cuando sean víctimas de un brutal ataque de una poderosa fuerza que desconocen.

“Yo lo tomé como un reto muy grande. Estuve viendo películas de terror, series de terror, un poco para ver sobre todo analizando el trabajo de las actrices, de los actores. Más allá del género en la parte visual, me preguntaba dónde está el actor, qué está haciendo qué puede estar haciendo, qué me funcionan a mí, qué no me funciona, para encontrar apoyos para luego poder expresar lo que le pasa a Víctor”, cuenta en entrevista con SinEmbargo, el actor argentino ganador a Mejor Revelación del Premio Goya en 2009 por Celda 211.

Tras el inexplicable ataque que sufre junto a su esposa en la cabaña, y en donde ella pierde la vida, Victor decide dar con los culpables y buscando a todo aquel sospechoso, incluyendo a Don Jaime (Gerardo Taracena), el vecino de la cabaña que tiene fuertes razones para ser el autor del ataque.

Pero en su búsqueda de justicia, Víctor no estará sólo pues tiene su hermano Manolo (Daniel Mandoki) y a la que parece ser una nueva amiga: Paulina (Yalitza Aparicio).

“Ha sido una experiencia maravillosa poder tener esta oportunidad en el ámbito de terror. Como en un principio comentaba es bueno siempre experimentar en diversos campos. […] Este personaje es muy diferente a lo que ya me había tocado trabajar entonces sí requería una concentración y sobre todo mantenerse a un nivel energético por todo l que va viviendo”, destacó Yalitza, protagonista de Roma.

DEBUT EN EL CINE DE TERROR

La carrera de Luis Mandoki se ha dividido entre proyectos en Hollywood y México, país en el que ha navegado por temas más políticos y sociales en cintas como El secreto (1980), Voces Inocentes (2004), ¿Quién es el señor López? (2006) o Fraude: México 2006 (2007), por mencionar algunas, pero cuando se le planteó la posibilidad de hacer cine de terror no lo pensó mucho y puso manos a la obra junto a su esposa Olivia Bond, quien se encargó de escribir el guión de esta historia.

“Tuve varias inspiraciones, una fue la serie Marianne, que está en Netflix, y que me encantó. Allí conocí al director de fotografía Phillip Lozano que lo invité a venir a México a hacer la película; Sexto Sentido, Rosemary’s baby, El silencio de los inocentes, qué son todas películas que tratan sobre este viaje del subconsciente y pues para mí fue un reto maravilloso porque de alguna manera después de haber hecho dramas, historias sociales, etcétera, para mí esta película y hacerla bien era un reto”, comentó el director.

El equipo de actores de la cinta filmada en Tlalpujahua, Pueblo Mágico de Michoacán, atribuye el resultado de la cinta como un conjunto de elementos que la sacan de lo “siempre visto” en este cine.

“Creo que lo más importante es salirse del esquema de las películas de terror, tomarlo muy seriamente, dimensionar a los personajes. Yo creo que se está alcanzando esa verosimilitud, esa tridimensionalidad de personajes y tomando muy seriamente es cómo se logra algo que sale del esquema que normalmente está sólo por ‘encimita'”, describe el actor Gerardo Taracena, quien ha trabajado en grandes producciones como Apocalypto, Man on Fire, The Mexican y Narcos: México.

Para Daniel Mandoki, hijo del director y actor en filmes como Olympia y Neither, la esencia terrorífica del filma debe emanar desde el trabajo del actor:

“Para que una película de terror funcione tienen que funcionar muchísimos elementos técnicos al mismo tiempo, incluida la actuación, y cómo actor creo que también fue un reto y sobre todo como un acto de valentía porque para hacerle justicia a la historia y a los personajes también uno como actor tiene que explorar su propia sombra”.

ESTRENA CON “ESTRELLA”

Hace unos días, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) presentó los siete títulos registrados para ser considerados como representantes de México en los premios Óscar y/o Goya en los que también está Presencias.

“Es un honor. La película creo que merece competir y las demás que están allí también, y siempre buscamos el mejor camino para nuestras producciones”, comentó Luis Mandoki sobre la selección.

Sin embargo, su cinta no tiene el camino fácil pues las otras cintas seleccionadas son: Bardo, de Alejandro González Iñárritu; El Hoyo en la cerca de Joaquin del Paso; Nudo mixteco, ópera prima de Ángeles Cruz; La caja, de Lorenzo Vigas; y por segunda vez compitiendo: Noche de fuego de Tatiana Huezo, y Una película de policías de Alonso Ruizpalacios.

“Para mí esta selección es la prueba de que no hay géneros pequeños en el cine, así como nos dicen que no hay personajes pequeños actores. Mientras una película esté bien hecha puede competir ni importando el género”, agregó Gerardo Taracena.

Presencias tuvo un breve espacio en el cine sólo con algunas funciones en la Cineteca Nacional, pues la cinta encontró su hogar directo en la plataforma de Vix+.

“Yo no he visto nunca una película de terror de este género que tenga ese asunto que plantea la película que la hace muy especial, o sea, yo creo que que trasciende al género y es una cosa que me sorprende”, culmina Ammann.