Sismo de 5.0 grados es detectado en Petatlán, Gro; se sintió hasta CdMx y Michoacán

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Un sismo de 5.0 grados fue registrado en el municipio de Petatlán, en Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el SMN, el temblor se registró a 37 kilómetros al este de Petatlán y tuvo 10 kilómetros de profundidad.

Asimismo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) detalló que el movimiento tectónico fue detectado a las 21:58:26 horas, y que no amerizo alerta sísmica porque “la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”. Además, señaló que el sensor cercano fue la costa de Guerrero a tres kilómetros al sur de Papanoa.

De la misma forma, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) especificó las zonas donde fue perceptible el movimiento. De acuerdo con la CNPC, el sismo fue percibido fuertemente en municipios de la región Costa Grande, Guerrero, así como ligero en Acapulco y en Tierra Caliente.

🚨Abrimos hilo para informarte sobre el monitoreo realizado por el Centro Nacional de Comunicación y Operación (#CENACOM) de esta @CNPC_MX, a las Unidades Estatales de #ProtecciónCivil, tras el #sismo magnitud 5.0 en Petatlán, #Guerrero: 1/3 pic.twitter.com/GfIqgUveFX — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 14, 2022

En Oaxaca, en la Comandancia Pinotepa Nacional, no fue percibido por la población, e informó que hasta el corte de las tres horas del 14 de septiembre, no se han reportado afectaciones; en Michoacán, llegó a ser percibido de manera ligera por la población en Uruapan, Pátzcuaro y Huetamo y sin reporte de afectaciones al momento; y en la Ciudad de México, la percepción muy ligera en algunas alcaldías y de igual forma no se reportan incidentes.