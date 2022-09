Líderes panistas cuestionan que el PRI se sirva, y cada que quiera los haga a un lado

Los senadores Damián Zepeda y Gustavo Madero, así como el Gobernador Mauricio Kuri, han llamado a la dirigencia del PAN a romper su alianza con el PRI, un partido al que han acusado de beneficiarse de Va por México más de lo que ha aportado.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– Líderes del Partido Acción Nacional (PAN) han cuestionado a su dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés Mendoza, por no romper de una vez la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual —han dicho— sólo ha usado Va por México para su beneficio propio como ha sucedido en el pasado con el Pacto por México y otros momentos en los que el panismo ha dado vida al otrora “partidazo”.

“¿Está siendo el PAN patriota, o sólo el tonto útil de un partido que lo utiliza cuando le conviene y lo traiciona cuando no lo necesita?”, cuestionó, por ejemplo, el Senador Gustavo Madero Muñoz en su columna “¿Debe el PAN volver a salvar al PRI? ¿A pesar de sus traiciones?”, publicada en el Heraldo de Chihuahua.

Su voz está lejos de ser la única. El también Senador Damián Zepeda Vidales dijo ayer en conferencia de prensa que “lo que está pasando con el PRI es una oportunidad de oro para el PAN de romper una alianza que jamás debió haber existido”. Y lanzó: “Lo que yo me preguntó es: ¿qué fregados hace el PAN abrazado de algo claramente dañino para este país?”.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, ha insistido en la pertinencia de mantener la alianza Va por México que sostiene con el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). “¿Tú crees que ellos solos en una coalición van a ganar alguna elección? No. Nosotros sí, nosotros sí, nosotros sí estamos trabajando fuerte”, dijo apenas este lunes en conferencia de prensa.

En respuesta, Marko Cortés Mendoza, el líder nacional del panismo, afirmó, durante el Foro Nacional de Consulta “Sociedad Civil en Acción”, en el marco del 83 Aniversario del PAN, que su partido puede ganar por sí mismo las elecciones del 2024. “Con valor, con fuerza y con estrategia sabrá enfrentar y ganar el 2024”.

La postura que ha adoptado el PRI en los últimos días a partir de la presentación de una reforma constitucional en la Cámara de Diputados —que ya fue avalada en comisiones— que permite que las Fuerzas Armadas estén en las calles hasta 2029 ha llevado al PAN a congelar la alianza Va por México, ante lo cual voces dentro de Acción Nacional han urgido a Marko Cortés Mendoza decidirse y acabar de una vez con su relación con el PRI, recordándole que el tricolor sólo está usando al panismo.

“La alianza PAN-PRI no tiene razón de ser, particularmente por tres motivos: es una incongruencia histórica; nosotros nacimos como un partido que buscaba cambiar un sistema que consideramos dañino, que implementó en México el PRI, por qué habrías de querer que regresen a gobernar”, señaló el Senador Zepeda Vidales.

Zepeda Vidales precisó que los otros dos motivos de la sinrazón de esta alianza son porque, además, no comparten visión de Gobierno, “no pasada, sino actual, los últimos estados que han estado bajo elección, Oaxaca e Hidalgo, gobiernan tan maravillosamente bien que queremos que continúen gobernando”, ironizó. “Por favor, si tienen al estado de Oaxaca hundido en la pobreza extrema por qué habrías de querer que se le continúe haciendo daño a ese estado”.

Finalmente planteó el tercer motivo al cuestionar la iniciativa del PRI que plantea la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad hasta 2029: “hoy no compartimos institucionalmente la lucha genuina por evitarle el daño a este país que le está haciendo Morena […] Lo que a mí me sorprende es que les sorprenda, a quienes hicieron la alianza que el PRI actúe de esa manera […] Lo que sorprende es la ingenuidad, en política es pecado capital la ingenuidad y ha abundado la ingenuidad de quienes han hecho esta alianza con el PRI”.

Al PAN le urge determinación. Necesitamos deslindarnos de proyectos dañinos y presentar un proyecto que genere esperanza de cambio. Tenemos la gran oportunidad de acabar con un error histórico. Es momento de actuar! pic.twitter.com/4NNAMSaJd1 — Damián Zepeda (@damianzepeda) September 13, 2022

El Senador Madero Muñoz también recordó en su texto cómo el panismo ha salvado en por lo menos cinco ocasiones el futuro político del priismo. La primera, dijo, fue cuando en la elección fraudulenta de 1988, que benefició a Carlos Salinas por encima de Cuauhtémoc Cárdenas con la conocida “caída del sistema” se publicó el desplegado “Compromiso nacional por la legitimidad y la democracia” en el que le propuso una ruta para legitimarse en el ejercicio de su gobierno.

Posteriormente con la derrota del PRI en el año 2000 que llevó a Vicente Fox a la Presidencia, señaló que el Presidente panista optó por darle “respiración artificial” al PRI “para tener una transición de terciopelo” en vez de “desmantelarlo y formar un nuevo sistema político”.

Otra ocasión, indicó, ocurrió con Felipe Calderón, quien firmó con el entonces Gobernador Enrique Peña Nieto “un pacto contra alianza del PAN con el PRD en el Edomex a cambio de aprobarle el presupuesto y ‘construir gobernabilidad’. Fue un acto de alta traición que cambió el rumbo del país pues, de no haberse firmado, el PRI hubiera perdido la elección y Peña nunca hubiera llegado a ser presidente”.

¿Debe el PAN volver a salvar al PRI? ¿Salvar al PRI es salvar a México

o es perpetuar la agonía de un partido sentenciado? ¿Está siendo ⁦el PAN⁩ un patriota,

o solo el tonto útil de un ⁦PRI que lo utiliza cuando lo necesita

pero lo traiciona cuando le conviene?

👇🏽 pic.twitter.com/YozZ8Xcu0T — Gustavo Madero 🇺🇦 (@GustavoMadero) September 14, 2022

Finalmente recordó que también con Peña Nieto, el PAN apoyó al PRI en el Pacto por México al impulsar “cinco grandes acuerdos y 95 compromisos para impulsar una agenda democratizadora y modernizadora y legitimar a un gobierno caracterizado por su corrupción”. La quinta ocasión, dijo, “ha sido la alianza Va por México, para sumar fuerzas y estructuras en 2021. Evolucionó de alianza electoral a una alianza legislativa y aspiraba a ser alianza para un gobierno de coalición”.

“El PRI ya ha perdido todas las elecciones de los estados que gobierna desde 2018. Llegar a tener sólo tres ahora lo ubican al borde de la irrelevancia y perder en 2023 el Estado de México significaría la puntilla a ese partido hegemónico que dominó el sistema político durante casi todo el siglo pasado. Y por eso la trascendencia de la decisión que deberá tomar el PAN. ¿Salvar al PRI es salvar a México o es perpetuar la agonía de un partido sentenciado?”, criticó Madero.

En ese sentido, el Senador Damián Zepeda indicó que se requiere determinación “ya no llamados a misa, mientras hacían el último llamado ahí estaban burlándose y humillando al PAN la dirigencia del PRI, diciendo ‘nosotros sí podemos ganar, ustedes no’. Amigos, si no van a tener el valor de defender al PAN desde donde se tiene que defender aquí habemos militantes valientes que sí lo vamos a defender, no vamos a permitir que se burlen, no vamos a permitir que se humille, el PAN tiene que ser lo que está llamado a ser, el principal partido de oposición”.

Quien también ha manifestado su inconformidad con la dirigencia del PAN por mantener la alianza fue el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien criticó que la dirigencia del PRI haya faltado a su palabra.

“Así no es posible continuar con la alianza pactada. Tengamos el valor de ir solo con lo mejor de México: los que luchan por sus convicciones, por la honestidad, y por cambiar para mejorar. Millones piensan así”, manifestó a través de sus redes sociales.

La dirigencia del PRI faltó a su palabra. Así no es posible continuar con la Alianza pactada. Tengamos el valor de ir solo con lo mejor de México: los que luchan por sus convicciones, por la honestidad, y por cambiar para mejorar. Millones piensan así. Aquí mi postura: pic.twitter.com/rOw6eIaTqF — Mauricio Kuri (@makugo) September 8, 2022

El Gobernador Kuri González recordó que la alianza del PAN con el PRI “se estableció con instituciones […] y no con una persona. La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían, faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos”.

Y agregó: “El PAN debe buscar una asociación que se nutra de dignidad, decoro, valor y amor por México. Que persiga una agenda social y no una agenda personal […] la alianza que México merece y a la que esperamos la inmensa mayoría de las y los panistas es con lo mejor de la sociedad mexicana […] es con una mayoría de priistas que, como nosotros, se sienten orgullosos de ser oposición y creen en la dignidad y en la independencia, en perredistas que persiguen un país más justo y más equitativo”.

Dentro del PAN ya han surgido voces que ven con mejores ojos una alianza con Movimiento Ciudadano —como ocurrió con el proceso presidencial de 2018— que con el PRI. De hecho, en días pasados el coordinador de los diputados naranjas, Jorge Álvarez Máynez planteó la posibilidad de unir fuerzas con el panismo en esta instancia legislativa.

“En Movimiento Ciudadano tenemos una relación distinta con el PAN, sobre todo aquí en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la parte legislativa, porque el PAN ha estado más consistente, ha estado más firme en la oposición”, dijo. “No estamos pensando en una alianza electoral en este momento, pero sí legislativa, sí en un acompañamiento legislativo que pueda frenar el intento de Morena de cambiar la Constitución”, puntualizó.