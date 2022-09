PAN y PRD reclaman al PRI: Su voto por Fuerzas Armadas ahonda nuestra desconfianza

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) reclamaron al PRI por faltar a su palabra y apoyar a Morena en la militarización del país.

La reforma al Artículo quinto transitorio de la Constitución, aprobada este 14 de septiembre de 2022 por la mayoría de la Cámara de Diputados extiende por nueve años la estrategia de seguridad y de militarización en México.

Para el PAN y PRD, la dirigencia nacional del PRI y la mayoría de los diputados priistas faltaron a su palabra y a los compromisos firmados dentro de la alianza Va por México.

“Les han dado la espalda a las y los ciudadanos que en las elecciones de 2021 votaron por ellos, precisamente para que impidieran este tipo de reformas antidemocráticas, atentatorias contra las libertades y los derechos humanos”, señalaron.

Los partidos recordaron que el pasado domingo 11 de septiembre propusieron a la dirigencia nacional del PRI y a su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados que retiraran su propuesta al respecto y formularan, de la mano de la sociedad civil, expertos y académicos, una nueva propuesta para enfrentar y resolver de fondo el problema de inseguridad.

“Lo hemos dicho con toda claridad, no se trata como lo dicen hoy en sintonía los morenistas y priistas, si el Ejército regresa o no a sus cuarteles, eso no es lo que estamos pidiendo, lo que se exige es que el Gobierno Federal no les cargue a las Fuerzas Armadas, el fracaso de su estrategia de seguridad pública y sus terribles resultados, y que dejen de violentar la Constitución”, indicaron.