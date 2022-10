AMLO confirma salida de Luz María de la Mora de SE; hoy presentan nuevo Subsecretario

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que Luz María de la Mora dejó su puesto como Subsecretaria Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE) y aseguró que la nueva titular de esta dependencia, Raquel Buenrostro, tiene “toda su confianza para realizar los cambios que crea necesarios”.

En su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal agregó que ya se tomó la decisión sobre quién llegará a ese puesto y su nombramiento se revelará este mismo viernes.

“Parece que si presentó su renuncia la Subsecretaria o se la solicitó la nueva Secretaria, no sé si le dieron otras opciones porque a veces un servidor público puede continuar con su trabajo en el Gobierno, si es bueno su desempeño, eso no sé. Lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo Subsecretario de Economía y más tarde se va a dar a conocer”, dijo el mandatario.

López Obrador explicó que “es un cambio y hay que estar renovando”, y reiteró que si Raquel Buenrostro quiere llevar a cabo cambios “se le tiene confianza para que decida libremente”.

La tarde de ayer se dio a conocer en medios nacionales que Luz María de la Mora dejaría el cargo como Subsecretaria de Comercio Exterior de México en medio de una controversia suscitada en materia energética con Estados Unidos y Canadá. Asimismo se afirmó que la Secretaría de Economía fue la que solicitó la renuncia de la principal negociadora de México en el marco del T-MEC.

Mexico 🇲🇽 succesfully concluded today the seventh WTO review of its trade policies. Undersecretary for Foreign Trade @luzmadelamora led the Mexican delegation. She highlights the main points of this important transparency exercise. @SE_mx @MX_WTO_Missionhttps://t.co/RZuUTkpGbw pic.twitter.com/1tpR4VLEJ6

— WTO (@wto) October 7, 2022