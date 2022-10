¡Otro mexicano a Fórmula 1! Pato O’Ward correrá práctica libre con McLaren en los EAU

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 14 de octubre (ASMéxico).- Pato O’Ward vivirá su primera experiencia en un fin de semana de Fórmula 1 en Yas Marina. Este viernes, Mclaren anunció que el piloto mexicano correrá la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi en el auto de Lando Norris donde podrá seguir sumando kilómetros con la escudería de Woking

Tal y como lo dicta el reglamento, Mclaren cumplirá con el requisito de darle oportunidad a dos pilotos novatos en un par de FP1 con Alex Palou y Pato O‘Ward. En primera instancia el español hará lo propio en la FP1 del GP de Estados Unidos, mientras que el regiomontano conducirá el MCL36 en Abu Dhabi y no en el GP de México como se llegó a especular.

En el comunicado de prensa, Mclaren informó que O’Ward conducirá el auto de Lando Norris en el último fin de semana de la temporada 2022 de la Fórmula 1. “Alex y Pato quedaron impresionados con sus recientes pruebas en Barcelona y Austria y estamos emocionados de ofrecerles la experiencia en el MCL36. Es una gran oportunidad para que demuestren sus habilidades en el escenario mundial de la Fórmula 1, donde el enfoque será ayudar al equipo a prepararse para el fin de semana de carrera y no en los tiempos de vuelta definitivos” comentó Andreas Seidl, director de la escudería.

Por su parte, Pato O’Ward no pudo ocultar su felicidad de esta oportunidad que se le presenta para abrochar el año. “No puedo esperar para salir a la pista en Abu Dhabi. Me he desarrollado como piloto y me divertí mucho probando el auto del año pasado con el equipo, por lo que será una gran experiencia conducir el MCL36. Gracias McLaren F1 por la oportunidad” dijo.

COMUNICADO OFICIAL 📢 @AlexPalou and @PatricioOWard to drive for McLaren F1 in free practice 1 sessions at the #USGP and the #AbuDhabiGP, respectively. 👊

Tap the link for more details. 👇

— McLaren (@McLarenF1) October 14, 2022