“Fue una masacre”: La respuesta armada de la dictadura islamista contra las protestas

Ciudad de México, Dubái, 14 de octubre (SinEmbargo/AP).- La masacre autodenominada “Viernes Sangriento”, ocurrida el pasado 30 de septiembre en la ciudad de Zahedan, Irán, es parte del hartazgo que tienen los ciudadanos con el Gobierno iraní después de casi un mes de intensas revueltas en el país por la muerte de dos jóvenes.

Jamshid continuó relatando que, mientras las fuerzas de seguridad iraníes seguían disparando a civiles, aunque éstos se encontraban con la cabeza inclinada en oración, jóvenes se aventaron sobre niños y ancianos para fungir como “escudos humanos” y protegerlos de las balas.

Residentes de Zahedan aseguran que los hechos ocurridos el 30 de septiembre fueron precedidos por una manifestación más pequeña ocurrida dos días antes en la ciudad de Chabahar, ubicada en la provincia de Sistan-Baluchestan, la misma en donde está Zahedan.

Los manifestantes hicieron un llamado a un “gran levantamiento ” en “todas las ciudades de Baluchistán” como un acto solidario por Kurdistán, principal región donde han ocurrido las manifestaciones en Irán, y por la menor de 15 años que fue violada por un oficial iraní, uno de los principales motivos de inconformidad en el país.

Para alrededor de las 13:00 horas del 30 de septiembre, cientos de personas se habían reunido en las calles en camino a la estación de policía.

Un total de 19 personas murieron, informó Hossein Modaresi, el Gobernador provincial, citado por IRNA, la agencia de noticias estatal iraní. Precisó que 32 miembros de la Guardia, incluidas las fuerzas voluntarias de Basiji, también resultaron heridos en los enfrentamientos.

La intención de la manifestación continuó siendo pacífica hasta que, acorde al imán (líder religioso de una mezquita) Molavi Abdul Hamid, un grupo de entre 10 y 15 feligreses se alejaron del grupo y comenzaron a arrojar piedras hacia la estación policial, mientras que fuerzas de seguridad se encontraban en el techo con armas que posteriormente accionaron.

Algunos testigos afirman que también hubieron manifestantes con coctéles Molotov.

Miles de iraníes han salido a las calles en las últimas dos semanas para protestar por la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que había sido detenida por la policía de la moral en la capital de Teherán por supuestamente llevar demasiado holgado el velo islámico obligatorio.

La provincia de Sistán y Baluchistán hace frontera con Afganistán y Pakistán y ha visto ataques previos contra las fuerzas de seguridad por parte de separatistas étnicos baluchi, aunque el informe del 30 de septiembre no identificó a un grupo separatista supuestamente involucrado en el ataque.

IRNA identificó a los muertos como Hamidreza Hashemi, coronel de la Guardia Revolucionaria; Mohammad Amin Azarshokr, miembro de la Guardia; Mohamad Amin Arefi, un Basiji, o fuerza de voluntarios; y Saeed Borhan Rigi, también Basiji.

Los medios de comunicación iraníes vinculados al estado informaron el viernes que el jefe del departamento de inteligencia de la Guardia, Seyyed Ali Mousavi, recibió un disparo durante el ataque y que murió posteriormente.

No es inusual que los miembros de la Guardia Revolucionaria estén presentes en las bases policiales de todo el país.

#Iran: People in Zahedan, Sistan and Baluchistan province today gathered in front of the same police station that on Sept 30 fired on large crowds, killing at least 82. #MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/kUmfSzfQV4

— IranHumanRights.org (@ICHRI) October 14, 2022