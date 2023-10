ENTREVISTA | Aprendí y evolucioné con mi imaginación y creatividad: Vania Bachur

Vania Bachur compartió en entrevista con SinEmbargo cómo decidió trazar su futuro de la mano de la imaginación y la creatividad, de las cuales nació Malvania, la superheroína con cuernos cuyo origen es relatado en su más reciente libro.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- “Érase una vez una niña que se convirtió en: superheroína… se salvaba a sí misma a través de su imaginación, su nombre es Malvania, porque convierte todo lo que le da miedo en superpoderes que la hacen más fuerte. Y su historia comienza aquí”.

De esta manera la ilustradora mexicana Vania Bachur invita a sus seguidores a acercarse a Aventuras malvadas de una superheroína. El Origen (Altea), su más reciente libro en el que relata cómo Malvania se convirtió en aquel personaje kawaii que mediante la creatividad de sus dibujos es capaz de hacerle frente a cualquier situación que se le presente, eso sí, de la mano de Pollo, su hermano, y sus amigos Bopsi y Damito (quien también es su crush).

El camino hacia esta aventura no ha sido sencillo. Vania Bachur compartió en entrevista con SinEmbargo cómo lleva 30 años dibujando desde que empezó siendo muy pequeña. “Desde entonces no he parado”, comentó.

“Yo aprendí y evolucione a través de mi imaginación y mi creatividad, eso fue lo que me salvó a mí y con lo que aprendí a defenderme”, compartió Bachur.

Precisamente eso es lo que hace Malvania para salvarse a sí misma. Ella solita diseña su trajecito y a través de su creatividad ella misma se tiene que salvar porque lo que dibuja en su tableta con su lápiz mágico se vuelve realidad.

“Justo se enfrenta a un problema y es de ‘cómo me voy a salvar’, o sea, no es de que soy fuerte, tengo que inventarme algo de manera creativa, dibujarlo y hacerlo realidad para salvarme, y creo que es un libro que ayuda mucho a los niños como a enfrentar sus miedos, ver que tienen que trabajar para solucionar sus problemas, que nada es mágico, místico y te va a bajar del cielo, y también a los adultos independientes los ayudas a sanar”.

Vanir Bachur se refiere a los “adultos independientes (con gustos bien dementes)” a todos los que ya han crecido, pero que aún continúan disfrutando de aquello que los hacía felices cuando eran pequeños. De hecho, comparte cómo parte de sus seguidores son precisamente esos adultos que ahora ya tienen hijos, que también se han acercado a sus dibujos, una situación que, reconoce, la ha llevado a “bajarle tres rayitas” en los mensajes que acompañan a Malvania y compañía.

En la plática, Vania Bachur aconsejó a todos los pequeños que como ella sueñen con extender su imaginación al mundo de los trazos que nada es inmediato como pueden hacer creer las redes sociales.

“Muchas generaciones actuales es como ‘si TikTok me da dinero rapidísimo, yo también quiero mi carrera y éxito’, o me escriben ‘¿cómo puedo conseguir muchos seguidores, ser famosa y ser influencer?’ Eso no fue lo peor, yo ni siquiera quería que la gente me conociera, que sí conocieran mis cosas está bien, pero yo que esté atrás justo, por eso era mi seudónimo de SuperGirl porque me da miedo que la gente conociera lo que estaba detrás y hubo un momento en el que sí tuve que hacer el cambio y ya registros, y dije voy a construir sobre mi propio nombre”.

✨✏️ Aventuras Malvadas de una Superheroína. El Origen✏️✨ estará a la venta a partir del 16 de agosto en Amazon, Gandhi, El sótano, Sanborns, Liverpool, Palacio de hierro @penguinlibrosmx #vaniabachur #AventurasMalvadasDeUnaSuperheroína #malvania pic.twitter.com/dNKCB6Oh04 — Vania (@suupergirl) August 9, 2023

Vania recordó cómo ella aprendió a dibujar de manera autodidacta a la par que estudió diseño Gráfico y trabajó como ninguno para poder alcanzar sus metas. “Tener mi marca y mis libros, todo esto fue el trabajo de mis sueños, sabía que tenía que seguir intentando […] tuve que desarrollarme como diseñadora gráfica, empezar desde cero en agencias de publicidad, en verdad súper explotada, y recuerdo que, en esos entonces, mis amigos me criticaban mucho, no de manera negativa, pero sí me decían ‘por qué dejas que te exploten, por qué tu vida es la oficina’ y yo les decía ‘voy a absorber absolutamente todo lo que pueda porque después eso yo lo voy a aplicar en mi marca’ y no entendían. Entonces siempre me exploté mucho, sé que soy muy adicta a mi trabajo. No es para todas las personas esta cuestión de emprender tu propia marca, es válido y está bien”.

Cuestionada sobre qué le diría a las niñas que ven una inspiración en Malvania, Vania comentó:

“Yo les digo ‘no todas vamos a ser ilustradoras. Si tú quieres ser astronauta, lo puedes hacer. Si quieres ser la mejor chef de tacos, lo puedes hacer. Tienes que trabajar y ser súper constante’, también cuando los papás llegan y me dicen ‘quiero que me asesores porque a mi hijito le gusta dibujar’, siempre les digo ‘cómprale un cuaderno y dale lápices, y no lo obligues’, o sea, no le puedes dar una obligación a un niño de ‘sabes qué, necesitas dibujar hoy porque necesito retirarme temprano y que seas millonario cuando crezcas’, cómprale cuadernos, lápices, nada que sea carísimo, no la tableta porque no la van a aprovechar, entonces cómprale sus cuadernos, que sea libre, y si el niño lo ve como una carrera y lo quiere seguir desarrollando cuando sea grande, está bien, y si desde chiquito quiere ser químico, también está bien”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.