Esta semana, el sino del escorpión enfrentó vientos huracanados. No sólo porque el arácnido escribe esta entrega periodística refugiado en un hotel de Bahía de Banderas, donde le han brindado generoso refugio luego de que el huracán Lidia cimbrara esta costa del Pacífico mexicano dejando sin electricidad y sin agua por dos días a una docena de poblaciones mayores; empero, como decía, el alacrán no sólo enfrenta este fenómeno climático, sino también los vientos políticos huracanados que sacuden a México: la confusión generalizada en el bloque opositor y la caída libre de la candidata frenteamplista Xóchitl Gálvez; el empeño de la cúpula morenista en la conflictiva candidatura de Harfuch aun contra sus bases militantes, que además repudian la política de “unidad a costa de dignidad” del pragmatismo morenista. Por si fuera poco, en ceremonia oficial el Presidente reconoció al general Cienfuegos, entre otros integrantes de la nomenklatura militar, y la vehemencia con que luego defendió al ejército, tundió a sus críticos y a la misma Comisión creada por él para buscar la verdad sobre la Guerra Sucia en México, son sin duda elementos de un huracán político. Para ampliar su perspectiva, el venenoso resintió también el huracán de la guerra de exterminio que Israel lleva a cabo contra los palestinos tras el ataque terrorista de Hamas, y la consecuente e inaudita guerra mediática mundial de propaganda, información y contrainformación desplegada por los intereses y fuerzas involucradas en el conflicto.

¡Vaya tiempo loco!, reflexionaba el alacrán desde su costeño refugio mientras las ululantes ráfagas de viento del huracán Lidia sacudían el poblado arrancando cables eléctricos, anuncios callejeros, láminas y ramas de árboles. El escorpión se sintió Xóchitl Gálvez enfrentando el vendaval de su incompetencia, de sus declaraciones políticas obtusas y grotescas, de sus diversos plagios académicos y políticos, del abandono de sus patrocinadores y apoyadores, de la ráfaga de encuestas que la colocan cada vez más abajo. Al arreciar el huracán en la costa nayarita, el venenoso quiso gritar a la tormenta y el viento: “Sí, la pendejié, ya paren por favor”, como hizo la candidata, pero el alacrán supo que no serviría de nada, pues al igual que las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas políticas son portentosas e intimidantes y una vez encaminadas nada las detiene.

A quien de verdad envidia el alacrán es al candidato principal de Morena a Jefe de Gobierno. Al admirado galán García Harfuch no lo despeina ni el huracán categoría 5 de Brugada y López-Gatell juntos. La poderosa maquinaria territorial Morena-Sheinbaum avanza de forma apabullante, y claro, incluye gobernadores, diputados y senadores locales, presidentes municipales y bases del movimiento que son implacables. Pero en la Ciudad de México, habitada por bases morenistas en buena parte de sus alcaldías, por clases medias indecisas en alcaldías privilegiadas y por progres izquierdosos buenaondita esparcidos aquí y allá, el estelar candidato no parece convencer ni saliendo en la portada de TVNotas junto a su progenitora, la otrora exitosa cantante y actriz María Sorté. Pero la maquinaria avanza y aplasta mientras nada borra la sonrisa discreta y satisfecha del bendecido, ni los antecedentes familiares, militares y policiacos del licenciado en Derecho por la Universidad Continental y licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México, y quien fuera Director Operativo de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en el DF; Comisario de la Policía Federal en Guerrero; integrante de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y, finalmente, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital en la Jefatura de Claudia Sheinbaum. La suerte parece echada si Clara Brugada y Hugo López-Gatell no reaccionan ¿o ya?

En donde los vientos huracanados casi alcanzaron la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson fue en Veracruz, por la conmemoración de los 200 años de la fundación de El Colegio Militar, pues el presidente López Obrador estuvo en el Fuerte de San Carlos, Perote, para encabezar la ceremonia y entregó reconocimientos al general Enrique Cervantes Aguirre, director del Colegio Militar de 1980 a 1983 y Secretario de la Defensa de 1994 al 2000. Al general Salvador Cienfuegos Zepeda, protagonista de polémicas y repudio cuando fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas y, además, por estar documentadamente involucrado en el caso de los muchachos normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala. Cienfuegos fue reconocido por haber sido director del colegio y luego Secretario de la Defensa del 2012 al 2018. La última presea fue entregada al general Jorge Antonio Maldonado Guevara, actual director del Colegio Militar, hombre cercano al Presidente. Las críticas por el simbolismo innegable de entregar el reconocimiento al general Cienfuegos fueron apabullantes. A ellas, el Presidente respondió con iracundia y descalificando a quien se asomara por la mañanera y sus alrededores. Lamentables vientos huracanados. Ni sus más fieles en prensa, redes y YouTube pudieron defender la acción y reacción de Ejecutivo, quien calificó a sus críticos de “izquierdistas buenaondita”, incorporando al léxico presidencial un término que jamás había usado (¿fue usted, doña Beatriz?).

El escorpión quiere dejar hasta aquí, por ahora, el vendaval político nacional, del cual nos aguardan capítulos de seguro más espeluznantes, para pasar inevitablemente al muy sacudido vendaval internacional. En su ejercicio del periodismo, que ya acumula décadas y canas, el venenoso pocas veces ha visto tal despliegue de guerra propagandística mediática en torno al ataque terrorista de Hamas a la población civil inocente de Israel y a la respuesta absolutamente genocida de las fuerzas armadas de ese país, decididas, como lo han ratificado una y otra y otra vez, a exterminar al pueblo palestino, sacarlo finalmente de sus tierras y empujarlo al olvido y la desaparición. Pero ni las fakenews en su apogeo (los niños decapitados), ni el poderío mediático sionista expandido por todo el mundo impiden ya ver con mayor claridad (gracias en muchos a las redes sociales), una realidad que ha estado ahí por años: el apartheid en el que son forzados a vivir los palestinos en su propia tierra, las masacres, el despojo territorial del que son víctimas y su respuesta limitada a “intifadas” y cohetes ante uno de los ejércitos mejor armados del planeta. Sorprendió, en efecto, que Hamas haya burlado a la afamada y homicida inteligencia israelí, la Mossad, y haya logrado realizar un ataque terrorista de manera tan inesperada. Una masacre bárbara. La respuesta israelí ha superado con mucho la violencia homicida del terrorismo de Hamas, pues el estado israelí ejerce el terrorismo de Estado sistemático y permanente desde hace años: genocidio.

Luego de los vientos huracanados naturales y políticos, el alacrán vuelve a su modesta cabañita playera y va reparando los daños ocasionados por el vendaval. Luego se tumba en la hamaca espantando insectos voladores inconcebibles en la ciudad, y aguarda el inminente eclipse de este sábado 14 de octubre, otro fenómeno natural portentoso, como los vientos huracanados, que espera no tenga repercusión en la política.

@Aladelagarza

Alejandro De la Garza https://www.sinembargo.mx/author/alejandrogarza Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx