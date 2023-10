VIDEOS: El Museo del Louvre es evacuado en su totalidad tras recibir amenaza escrita

PARÍS/MADRID (AP/EUROPA PRESS) — El museo parisino del Louvre ordenó la evacuación de todos los visitantes y el personal el sábado por la mañana tras recibir una amenaza escrita. Dijo que la medida estaba relacionada con la decisión del Gobierno de declarar el alerta después de que un presunto extremista apuñaló a un docente de escuela.

El servicio de comunicaciones del Louvre dijo que no hubo heridos ni se reportó incidente alguno en el museo. La policía de París dijo que se realizaban investigaciones en el museo. Los agentes acordonaron la zona al tiempo que los visitantes salían del inmueble.

“Queridos visitantes, por motivos de seguridad el Museo del Louvre cierra sus puertas hoy, 14 de octubre. Quienes hayan reservado entrada podrán pedir el reembolso. Gracias por su comprensión”, ha publicado el museo en su cuenta en X, antes Twitter.

Louvre Museum in Paris was evacuated following a bomb threat. pic.twitter.com/MA1b7lB7W4

La medida es en respuesta a “mensajes de amenazas de bomba”, según una fuente policial citada por la televisión francesa TF1/LCI. “Hay una comprobación en marcha”, ha explicado.

El Gobierno francés, que elevó el nivel de alerta, desplegó a siete mil efectivos militares por razones de seguridad después del ataque del viernes. El Gobierno teme las repercusiones en Francia de la guerra entre Israel y Hamas.

El Louvre, conocido por sus obras maestras como la Mona Lisa, recibe diariamente entre 30 y 40 mil visitantes.

Dear visitors,

For security reasons, the Musée du Louvre is closing its doors today, Saturday, October 14.

Those who have booked a visit during the day will be reimbursed.

Thank you for your understanding.

— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023